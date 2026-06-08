قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي
التفاح على الأسفلت.. انقلاب سيارة نقل بسبب الشبورة بالبحيرة
لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي
حكم عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص ميت.. الإفتاء توضح
استنفار إقليمي بعد الهجوم على إيران.. السعودية تفعل الإنذار المبكر والاحتلال يرصد صاروخا من اليمن
بعثة منتخب مصر تصل إلى سبوكين لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال
عملية محدودة النطاق.. أمريكا تقلل من حجم الهجوم الإسرائيلي على إيران
في الساعات الأولى من الصباح.. الشبورة تحجب الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي| صور
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026
شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
الحرس الثوري: إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ تطلق من الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026

منتخب هولندا
منتخب هولندا
رباب الهواري

يشهد اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب، سواء على مستوى المباريات الودية الدولية التحضيرية لبطولة كأس العالم 2026 أو ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية والدوري المغربي، ما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة العديد من اللقاءات القوية والمتنوعة.

مواعيد المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

تتواصل تحضيرات المنتخبات الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس العالم من خلال سلسلة من المباريات الودية المهمة، حيث يستضيف منتخب هولندا نظيره أوزبكستان في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

كما يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب النيجر في مباراة تبدأ عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن برنامج الإعداد للمنافسات المقبلة.

وفي مواجهة أوروبية قوية، يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره منتخب إيرلندا الشمالية عند الساعة العاشرة وعشر دقائق مساءً، في اختبار فني مهم قبل انطلاق البطولة العالمية.

وتختتم المباريات الودية فجر الثلاثاء بلقاء يجمع منتخب بيرو مع المنتخب الإسباني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يواجه فريق زد نظيره وادي دجلة في لقاء ينطلق عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق إنبي مع المصري في مواجهة قوية تبدأ عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسط طموحات مشتركة لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

يشهد الدوري المغربي عدة مواجهات مهمة، حيث يلتقي الفتح الرباطي مع الدفاع الحسني الجديدي في السابعة مساءً.

وفي التاسعة مساءً، يخوض نهضة بركان مواجهة أمام اتحاد طنجة، بالتزامن مع لقاء الوداد وأولمبيك آسفي.

كما تختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع أولمبيك الدشيرة وحسنية أغادير عند الساعة الحادية عشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

كأس العالم كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة الدورى المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

صلاح

لوفرين يفتح النار على سلوت بسبب محمد صلاح

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

ترشيحاتنا

محكمة جنايات قنا

فيديوهات السوشيال ميديا كشفتهم.. السجن 15عاماً لعصابة غرف الصرف الصحى بقنا

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

المتهمان

الأمن يكشف حقيقة ممارسة مالك مقهى في القاهرة للبلطجة وترويج المخدرات

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد