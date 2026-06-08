مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026

يشهد اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب، سواء على مستوى المباريات الودية الدولية التحضيرية لبطولة كأس العالم 2026 أو ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية والدوري المغربي، ما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة العديد من اللقاءات القوية والمتنوعة.

مواعيد المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

تتواصل تحضيرات المنتخبات الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس العالم من خلال سلسلة من المباريات الودية المهمة، حيث يستضيف منتخب هولندا نظيره أوزبكستان في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

كما يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب النيجر في مباراة تبدأ عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن برنامج الإعداد للمنافسات المقبلة.

وفي مواجهة أوروبية قوية، يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره منتخب إيرلندا الشمالية عند الساعة العاشرة وعشر دقائق مساءً، في اختبار فني مهم قبل انطلاق البطولة العالمية.

وتختتم المباريات الودية فجر الثلاثاء بلقاء يجمع منتخب بيرو مع المنتخب الإسباني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يواجه فريق زد نظيره وادي دجلة في لقاء ينطلق عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق إنبي مع المصري في مواجهة قوية تبدأ عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسط طموحات مشتركة لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

يشهد الدوري المغربي عدة مواجهات مهمة، حيث يلتقي الفتح الرباطي مع الدفاع الحسني الجديدي في السابعة مساءً.

وفي التاسعة مساءً، يخوض نهضة بركان مواجهة أمام اتحاد طنجة، بالتزامن مع لقاء الوداد وأولمبيك آسفي.

كما تختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع أولمبيك الدشيرة وحسنية أغادير عند الساعة الحادية عشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.