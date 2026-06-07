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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس عاصمة مصر.. موعد مباراة المصري وإنبي والقنوات الناقلة

المصري
المصري
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية غدا الاثنين  لمتابعه نهائي كأس عاصمة مصر بين انبي والمصري البورسعيدي.

موعد مباراة المصري وانبي

وتنطلق مباراة المصري وإنبي الإثنين 8 يونيو، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السويس الجديد.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

وتأهل المصري للنهائي؛ عقب الفوز على “زد إف سي” في الدور نصف النهائي، بينما تأهل إنبي؛ عقب تفوقه على “وادي دجلة”.

كما يشهد اليوم نفسه، إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين “زد” و"وادي دجلة"، والتي تنطلق في تمام الساعة 5 مساءً على الملعب ذاته، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية.

المصري انبي كأس عاصمة مصر

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