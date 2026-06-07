بحضور نجوم الرياضة.. نادي البطل الأولمبي يكرم 1000 ناشىء في «البالون دور المصرى»

نظم نادي البطل الأوليمبي احتفالية ضخمة لتكريم أكثر من 1000 ناشىء تحت شعار «الحلم بيبدأ من هواية»، بهدف تحفيزهم على مواصلة الطريق بالعزيمة والإصرار لتحقيق أحلامهم في الملاعب.



وشهدت الاحتفالية حضور كوكبة من رموز ونجوم كرة القدم المصرية، تقدمهم محسن صالح وهاني رمزي ومحمود فتح الله، محمود جنش، بالإضافة إلى تواجد مجدى العتال وعدد من نجوم المجتمع سياسيا ورياضيا وفنيا للمشاركة في تسليم جوائز ما تم تسميته «البالون دور» المصري لتحفيز الناشئين وخلق تواصل بين قدامى اللاعبين مع الأجيال الصاعدة لتعريفهم بما قدموه من عطاء للكرة المصرية عبر التاريخ.

وأعرب الدكتور يحيى فارس رئيس النادي عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من نجوم الرياضة والفن، مؤكداً أن وجود هذه الرموز فى الاحتفالية يمثل حلماً لكل لاعب ناشئ يسعى لأن يحقق ما قدمه أبطال المنتخب القومي.

واختتمت الاحتفالية برفع علم مصر عالياً تشجيعاً لمنتخبنا الوطنى فى مشواره ببطولة كأس العالم، مع تمنيات الجميع بالتوفيق وإسعاد الملايين.