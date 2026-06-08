تفاصيل التحالف بين مايكروسوفت وOpenAI لبناء أكبر مركز بيانات ذكاء اصطناعي

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" (Financial Times) البريطانية العريقة في تقرير استقصائي واسع الصدى عن ملامح أضخم مشروع بنية تحتية تكنولوجية في التاريخ الرقمي المعاصر.

وأكدت الوثائق والمصادر المطلعة لعام 2026، أن شركتي "مايكروسوفت" و"OpenAI" تقودان تحالفاً برمجياً وعتادياً سرياً لبناء مركز بيانات فائق التطور يضم حاسوباً عملاقاً يعمل بالذكاء الاصطناعي، بميزانية مرعبة وغير مسبوقة تهدف إلى كسر القيود الحوسبية الحالية والوصول إلى جيل جديد من الذكاء الاصطناعي العام.

خطة خماسية لبناء مشروع الكومبيوتر العملاق "Stargate"

تستهدف الخطة الاستراتيجية المشتركة بين العملاقين تشييد سلسلة من مراكز البيانات المتطورة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وتتمحور الهيكلية الهندسية لعام 2026 حول تطوير حاسوب فائق الذكاء أطلق عليه اسم "ستارغيت" (Stargate)، والذي سيتطلب ملايين الرقائق الإلكترونية والمعالجات العصبية المتطورة من كبار المصنعين، لتمنح الشراكة قدرات معالجة لحظية خارقة قادرة على صياغة وتوليد البيانات وتدريب نماذج لغوية ضخمة بدقة أداء وموثوقية تنفيذية تبلغ 100%.

تأمين موارد طاقة خارقة لتشغيل مصفوفات الحوسبة

تمنح المعمارية التصميمية للمشروع الملياري تحديات هندسية بالغة التعقيد، لاسيما فيما يتعلق بالطاقة والحرارة المتولدة عن التشغيل المكثف.

وحرص مخططو مايكروسوفت على استكشاف حلول طاقة بديلة وثورية تتضمن إمكانية التعاقد على بناء مفاعلات نووية صغيرة مخصصة لتغذية مصفوفات الحواسب الفائقة، بهدف تأمين تدفق التيار الكهربائي ومنع الارتفاع الحراري والميكانيكي للخوادم، وتفادي حدوث أي تراجع لحظي في مستويات الكفاءة المعالجة.

انعكاسات تسويقية وتكنولوجية تترقبها المؤسسات الرقمية بمصر

تفتح هذه القفزة الاستثمارية الهائلة آفاقاً عملية وتشغيلية واسعة النطاق تترقبها أسواق التكنولوجيا وقطاعات التحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات والشبكات محلياً أن بناء حواسب خارقة بهذا الحجم سيسرع من وصول الخدمات السحابية فائقة الذكاء إلى المؤسسات والبنوك المحلية عبر تطبيقات "Copilot" و"ChatGPT".

مما يمنح المطورين والشركات الناشئة أدوات برمجية متطورة تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمشاريع الرقمية.