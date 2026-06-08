قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعامل عادل وآمن.. 7 حقوق أساسية للمواطن عند شراء السلع والخدمات
كيا تقدم سيلتوس 2027 المحدثة وهذا سعرها عالميًا| صور
أزمة الاستقالة تهز مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الأمير أباظة: تغيير سياسات
30 ألف شقة مع إمكانية التمليك.. مواصفات وحدات الإيجار من وزارة الإسكان
إيران تتوعد برد ساحق.. طهران تربط ضرباتها لإسرائيل بالدفاع عن لبنان وتعلن تعليق الرحلات الجوية
واشنطن تطلب الانتظار.. رسالة أمريكية مفاجئة لإسرائيل بشأن الرد على إيران
أمريكا.. إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار قرب مقر إقامة منتخب إنجلترا
دعاء الامتحان لأبنائي.. أجمل الأدعية لتوفيق الأبناء والنجاح في الاختبارات
هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب
سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 في البنوك المصرية
العراق يغلق الأجواء الجوية 72 ساعة.. وينفي سقوط طائرة مدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل التحالف بين مايكروسوفت وOpenAI لبناء أكبر مركز بيانات ذكاء اصطناعي

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" (Financial Times) البريطانية العريقة في تقرير استقصائي واسع الصدى عن ملامح أضخم مشروع بنية تحتية تكنولوجية في التاريخ الرقمي المعاصر.

 وأكدت الوثائق والمصادر المطلعة لعام 2026، أن شركتي "مايكروسوفت" و"OpenAI" تقودان تحالفاً برمجياً وعتادياً سرياً لبناء مركز بيانات فائق التطور يضم حاسوباً عملاقاً يعمل بالذكاء الاصطناعي، بميزانية مرعبة وغير مسبوقة تهدف إلى كسر القيود الحوسبية الحالية والوصول إلى جيل جديد من الذكاء الاصطناعي العام.

خطة خماسية لبناء مشروع الكومبيوتر العملاق "Stargate"

تستهدف الخطة الاستراتيجية المشتركة بين العملاقين تشييد سلسلة من مراكز البيانات المتطورة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وتتمحور الهيكلية الهندسية لعام 2026 حول تطوير حاسوب فائق الذكاء أطلق عليه اسم "ستارغيت" (Stargate)، والذي سيتطلب ملايين الرقائق الإلكترونية والمعالجات العصبية المتطورة من كبار المصنعين، لتمنح الشراكة قدرات معالجة لحظية خارقة قادرة على صياغة وتوليد البيانات وتدريب نماذج لغوية ضخمة بدقة أداء وموثوقية تنفيذية تبلغ 100%.

تأمين موارد طاقة خارقة لتشغيل مصفوفات الحوسبة

تمنح المعمارية التصميمية للمشروع الملياري تحديات هندسية بالغة التعقيد، لاسيما فيما يتعلق بالطاقة والحرارة المتولدة عن التشغيل المكثف.

وحرص مخططو مايكروسوفت على استكشاف حلول طاقة بديلة وثورية تتضمن إمكانية التعاقد على بناء مفاعلات نووية صغيرة مخصصة لتغذية مصفوفات الحواسب الفائقة، بهدف تأمين تدفق التيار الكهربائي ومنع الارتفاع الحراري والميكانيكي للخوادم، وتفادي حدوث أي تراجع لحظي في مستويات الكفاءة المعالجة.

انعكاسات تسويقية وتكنولوجية تترقبها المؤسسات الرقمية بمصر

تفتح هذه القفزة الاستثمارية الهائلة آفاقاً عملية وتشغيلية واسعة النطاق تترقبها أسواق التكنولوجيا وقطاعات التحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات والشبكات محلياً أن بناء حواسب خارقة بهذا الحجم سيسرع من وصول الخدمات السحابية فائقة الذكاء إلى المؤسسات والبنوك المحلية عبر تطبيقات "Copilot" و"ChatGPT".

مما يمنح المطورين والشركات الناشئة أدوات برمجية متطورة تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمشاريع الرقمية.

مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي OpenAI ChatGPT CoPilot

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

موعد صرف مرتبات يونيو2026

هل تُصرف مرتبات يونيو 2026 بالزيادة الجديدة؟.. قرار رسمي

ترشيحاتنا

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: جولة مدبولي بالإسكندرية تؤكد نجاح الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية

وزير المالية فى لقاء بحزب مستقبل وطن

وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5%

مجلس النواب

عربية النواب: اعتداء إيران على الكويت والبحرين خرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد