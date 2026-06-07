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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«مايكروسوفت» تدمج أدوات ذكاء اصطناعي ثورية داخل نظام «Windows 12» الجديد

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أطلقت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية حزمة موسعة من أدوات وتقنيات التوليدي المدمجة كلياً في نظام تشغيلها الأحدث "Windows 12".

وأكدت الوثائق البرمجية الرسمية الصادرة عن الشركة لعام 2026، أن النظام الجديد يعيد صياغة مفهوم الحوسبة الشخصية عبر تحويل نظام التشغيل التقليدي إلى بيئة عمل ذكية قادرة على التنبؤ باحتياجات المستخدم وإدارة الملفات والمهمات البرمجية المعقدة بمرونة تامة ومن خلال نقرات مبسطة.

تكامل عميق للمساعد كوبايلوت لإدارة موارد العتاد

تستهدف الترقيات الجديدة جعل المساعد الذكي "Copilot" ركيزة أساسية متغلغلة في نواة النظام وليس مجرد أداة جانبية.

 وتمنح هندسة التحديث لعام 2026 المساعد البرمي القدرة الفورية على التحكم في إعدادات النظام العتادية، وإدارة استهلاك الطاقة الكيميائية للبطارية، وتنظيم الملفات المتراكمة بناءً على أوامر صوتية بلغة طبيعية، مما يضمن رفع استجابة واجهة المستخدم اللحظية ونظام التشغيل بنسبة 100%.

أدوات مبتكرة لتوليد المحتوى وتحرير الصور الاحترافي

تمنح التطبيقات المدمجة في "ويندوز 12" مثل الرسام (Paint) والمفكرة (Notion Pad) ترقيات حوسبية خارقة تعتمد على وحدات المعالجة العصبية (NPU)؛ وحرص مطورو مايكروسوفت على تزويد النظام بأدوات لتوليد وتعديل الصور فائق الدقة لحظياً دون إحداث أي بطء في النظام، إلى جانب خاصية الترجمة الفورية الشاملة للمكالمات الصوتية والمرئية، وصياغة وتلخيص النصوص الطويلة داخل متصفح "Edge" بكفاءة لغوية مذهلة.

انعكاسات إنتاجية واسعة يترقبها قطاع الأعمال بمصر

تفتح هذه الطفرة البرمجية آفاقاً عملية وتسويقية ممتازة تخدم قطاعات واسعة من مبرمجي وصناع المحتوى والشركات الناشئة في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات أن اعتماد "Windows 12" على المعالجة الذكية الهجينة سيسمح بتشغيل هذه الأدوات المتطورة بكفاءة عالية حتى على الحواسب متوسطة المواصفات، مما يقلل من الأعباء المالية الموجهة لشراء أجهزة خارقة باهظة الثمن.

يبرهن الطرح الجريء لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل نظام "Windows 12" على أن مايكروسوفت لعام 2026 تراهن على قيادة العصر الجديد للحواسب الذكية وتأمين صدارتها التنافسية ضد الأنظمة البديلة؛ ومع بدء التدفق الرسمي للتحديثات حول العالم.

يستعد مجتمع التقنية لاستقبال أنماط عمل برمجية مبتكرة تؤكد أن التكامل بين العتاد والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لمستقبل الفضاء الرقمي.

مايكروسوفت Windows 12 الذكاء الاصطناعي Microsoft

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