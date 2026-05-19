مايكروسوفت تعلن رسمياً مواصفات وأسعار جهازي "Surface Pro 12" و"Surface Laptop 8"

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، رسمياً، عن جيلها الأحدث من الأجهزة الحوسبة الرائدة، مزاحة الستار عن مواصفات وأسعار جهازي "Surface Pro 12" واللابتوب الدفتري "Surface Laptop 8".

وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، بأن الأجهزة الجديدة تمثل قفزة عتادية كبرى تركز بالكامل على تعزيز قدرات الحوسبة المحلية لمعالجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي "Copilot+ PC" لتلبية تطلعات المحترفين وصناع المحتوى لعام 2026.

شاشات أوليد فائقة الدقة ومعالجات عصبية خارقة

تستهدف مايكروسوفت من خلال جهازها اللوحي المتحول "Surface Pro 12" تقديم أرقى معايير العرض البصري عبر تزويده بشاشة من نوع "OLED" تدعم معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز.

وزودت الشركة الجهاز بقلب نابض يعتمد على الجيل الأحدث من شرائح المعالجة فائقة الكفاءة المدمج بها وحدة معالجة عصبية (NPU) مستقلة قادرة على تنفيذ أكثر من 45 تريليون عملية في الثانية الواحدة، مما يمنح النظام القدرة على تلخيص المحاضرات، وتوليد الرسوم، وترجمة النصوص فورياً دون التسبب في استنزاف طاقة البطارية.

تصميم انسيابي وبطارية تصمد لأيام في Surface Laptop 8

حصل الكمبيوتر المحمول "Surface Laptop 8" على إعادة صياغة بصرية شملت تقليل حواف الشاشة بشكل ملحوظ، وتوفير خيارات قياس تشمل 13.5 و15 بوصة بدقة عرض "PixelSense" الفائقة.

وتؤكد البيانات التقنية الرسمية أن لغة التصميم الجديدة سمحت بدمج نظام تبريد غرف البخار الصامتة، إلى جانب بطارية ضخمة ذات كثافة كيميائية مطورة تمنح الجهاز القدرة على الصمود لفترات تشغيل مستمرة تتجاوز الـ 22 ساعة من بث الفيديو المتواصل، مع دعم معايير الاتصال اللاسلكي الأسرع "Wi-Fi 7".

أسعار رسمية مرنة وموعد الطرح في الأسواق

حددت مايكروسوفت خيارات تسعير مرنة تتناسب مع حزم المواصفات المتنوعة للذاكرة العشوائية وسعة التخزين، حيث يبدأ السعر الرسمي لجهاز "Surface Pro 12" من 999 دولاراً أمريكياً للنسخة الأساسية، بينما يتوفر لابتوب "Surface Laptop 8" بسعر يبدأ من 1099 دولاراً.

وفتحت الشركة باب الحجز المسبق عالمياً عبر موقعها الرسمي، على أن تبدأ عمليات الشحن الفعلي وتوفير الأجهزة في منافذ التوزيع الكبرى بدءاً من منتصف شهر يونيو المقبل.

يبرهن إطلاق سلسلة "Surface" الجديدة على أن مايكروسوفت ماضية بقوة في دمج الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي لا غنى عنه في عتاد الحواسب الشخصية؛ ومع وصول هذه الأجهزة المتطورة قريباً للأسواق المصرية والعربية، ستشتعل حدة المنافسة مجدداً مع أجهزة "ماك بوك" من أبل، ليبقى المستهلك هو الرابح الأكبر بالحصول على إنتاجية فائقة وسرعة تشغيل غير مسبوقة.