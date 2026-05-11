وداعًا للبطء .. مايكروسوفت تفاجئ مستخدمي ويندوز 11 بميزة "Low Latency Profile" لتسريع الحاسوب فوراً

كشفت تقارير تقنية حديثة عن بدء شركة مايكروسوفت اختبار ميزة ثورية جديدة تحمل اسم "Low Latency Profile" ضمن نظام التشغيل ويندوز 11، وهي التقنية التي تهدف إلى إنهاء معاناة المستخدمين مع بطء استجابة الواجهة، من خلال تسريع أداء المعالج بشكل لحظي ومنحه "دفعة خارقة" عند تنفيذ المهام اليومية.

طفرة في سرعة تشغيل التطبيقات

تستهدف الميزة الجديدة، التي بدأت في الظهور لدى مختبري نظام ويندوز (Insiders)، رفع تردد المعالج (CPU) إلى أقصى طاقة ممكنة لمدد زمنية قصيرة تتراوح بين ثانية و3 ثوانٍ بمجرد قيام المستخدم بفتح تطبيق أو قائمة.

وأظهرت الاختبارات الأولية نتائج مذهلة، حيث ارتفعت سرعة تشغيل تطبيقات مثل "إيدج" و"أوتلوك" بنسبة تصل إلى 40%، بينما سجلت قائمة "ابدأ" (Start Menu) استجابة أسرع بنسبة 70%، مما يمنح تجربة استخدام سلسة تشبه سرعة البرق.

ذكاء اصطناعي لإدارة الطاقة والحرارة

تعتمد مايكروسوفت في "Low Latency Profile" على خوارزميات ذكية تضمن عدم تأثير هذه القفزات السريعة في الأداء على عمر البطارية أو درجة حرارة الجهاز، حيث تتم العملية بشكل آلي تماماً في الخلفية دون تدخل من المستخدم.

وتعمل هذه التقنية على كسر "جمود" المعالجات في الحواسيب المحمولة التي تميل عادةً لخفض استهلاك الطاقة، مما يجعل الأجهزة الضعيفة والمتوسطة تشعر المستخدم وكأنها أجهزة "جيمنج" رائدة في المهام المكتبية البسيطة.

تغيير جذري في تجربة ويندوز 11

أكد مسؤولون في مايكروسوفت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة صياغة كود "ويندوز 11" لجعله أكثر خفة واستجابة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت النظام بسبب ثقل القوائم والبحث.

ومن المتوقع أن يتم دمج ميزة "Low Latency Profile" بشكل رسمي لجميع المستخدمين في التحديثات الكبرى القادمة لعام 2026، لتصبح بمثابة "الحل السحري" لتحسين الأداء دون الحاجة لشراء قطع غيار جديدة أو ترقية العتاد الصلب.

تمثل ميزة "Low Latency Profile" اعترافاً من مايكروسوفت بأن سرعة الاستجابة هي مفتاح رضا المستخدم، ومع اقتراب وصولها رسمياً، يبدو أن عصر الانتظار الممل لفتح القوائم في ويندوز قد شارف على الانتهاء، لتبدأ حقبة جديدة من الإنتاجية الفائقة والسرعة التي تليق بتطلعات مستخدمي 2026.