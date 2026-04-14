مايكروسوفت تغلق تطبيق Outlook Lite على أندرويد خلال 6 أسابيع

حذرت تقارير تقنية من بينها تقرير لموقع Geo News ومصادر متخصصة أخرى من أن مايكروسوفت ستغلق تطبيق Outlook Lite المخصص لمستخدمي أندرويد نهائيًا خلال ستة أسابيع فقط، وتحديدًا بعد يوم 25 مايو 2026، وهو الموعد الذي سيفقد بعده التطبيق قدرته على الوصول إلى البريد الإلكتروني تمامًا رغم استمرار فتحه على الهاتف.

وأوضحت التقارير أن هذا القرار يعني أن مستخدمي التطبيق، الذي صُمم أصلًا للعمل على الهواتف الضعيفة والشبكات البطيئة، سيكونون مجبرين على الانتقال إما إلى تطبيق Outlook الرئيسي أو إلى بدائل أخرى من طرف ثالث خلال فترة قصيرة نسبيًا.

ما هو Outlook Lite ولماذا كان مهمًا؟

ذكّرت Geo News بأن Outlook Lite تم إطلاقه في الأساس كنسخة خفيفة الحجم من تطبيق Outlook الرسمي، تستهدف أصحاب الهواتف ذات الموارد المحدودة من حيث الذاكرة والتخزين، وكذلك مستخدمي شبكات المحمول الأبطأ في الأسواق الناشئة.

كان التطبيق يوفر واجهة مبسطة، واستهلاكًا أقل للبيانات والبطارية، مع الحفاظ على الوظائف الأساسية للبريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال، ما جعله خيارًا مفضلاً لشرائح كبيرة من المستخدمين الذين لا يرغبون في تثبيت التطبيق الكامل الأثقل.

وتشير تقارير سابقة إلى أن التطبيق حقق في فترة من الفترات أكثر من 10 ملايين تنزيل على متجر جوجل بلاي، قبل أن تبدأ مايكروسوفت تدريجيًا في تقييد توافره منذ أكتوبر 2025، حيث لم يعد متاحًا للتحميل في العديد من الأسواق، رغم استمراره في العمل على الأجهزة التي تم تثبيته عليها بالفعل.

موعد وتفاصيل الإيقاف

أكدت مايكروسوفت، بحسب Geo News ومواقع تقنية أخرى، أن Outlook Lite «سيفقد كل صلاحيات الوصول للبريد» بعد 25 مايو 2026، وهو ما يعني أن التطبيق سيتوقف عن جلب الرسائل أو عرضها أو مزامنة التقويم والمرفقات، حتى لو ظل يفتح بشكل ظاهري على الهاتف.

وتوضح الشركة أن حسابات المستخدمين نفسها لن تُغلق أو تُحذف، بل ستظل سليمة ويمكن الوصول إليها من خلال أي تطبيق أو متصفح آخر، بما في ذلك تطبيق Outlook Mobile الرئيسي.

وينصح بيان الشركة المستخدمين بوضوح بالانتقال إلى تطبيق Outlook Mobile الكامل، الذي تقول مايكروسوفت إنه سيحظى من الآن فصاعدًا بكل الاستثمارات والتحديثات الأمنية والخصائص الجديدة، بعكس Outlook Lite الذي لن يحصل على أي دعم بعد موعد الإغلاق.

لماذا تغلق مايكروسوفت التطبيق الآن؟

تشير تقارير تحليلية إلى أن قرار مايكروسوفت بإغلاق Outlook Lite يعود إلى رغبتها في تبسيط عروضها على الهواتف المحمولة وتركيز جهود التطوير والدعم في تطبيق واحد رئيسي بدل توزيع الموارد على أكثر من نسخة.

كما أن الشركة تدفع حاليًا بقوة في اتجاه دمج خدمات الذكاء الاصطناعي Copilot في تطبيقات أوتلوك على الهاتف والكمبيوتر، وهي تقنيات تتطلب تطبيقًا أكثر تكاملًا وغنى بالميزات من النسخة الخفيفة التي صُممت في الأساس لتكون محدودة الوظائف.

لكن في المقابل، يلفت محللون الانتباه إلى أن هذه الخطوة قد تترك شريحة من المستخدمين في موقف صعب، خاصة من يعتمدون على هواتف أندرويد الأقدم ذات الذاكرة والقدرات المحدودة، إذ قد لا يتناسب تطبيق Outlook الكامل مع موارد أجهزتهم أو مساحة التخزين المتاحة لديهم.

ومع أن مايكروسوفت ترى أن الانتقال للتطبيق الرئيسي يضمن «تحديثات أمنية أقوى ودعمًا أفضل»، فإن النتيجة العملية هي أن بعض هؤلاء قد يتجهون لتطبيقات بريد بديلة أخف من شركات أخرى.

ما الذي يجب على المستخدمين فعله الآن؟

تنصح التقارير بأن يبدأ مستخدمو Outlook Lite على أندرويد فورًا في تجهيز خطة انتقال قبل 25 مايو، سواء بالتحول إلى تطبيق Outlook Mobile الرسمي من مايكروسوفت أو اختيار بديل آخر من تطبيقات البريد المتاحة على متجر جوجل بلاي.

عملية الانتقال، بالنسبة لمن يختارون تطبيق Outlook الرئيسي، بسيطة نسبيًا؛ إذ يكفي تثبيت التطبيق الجديد وتسجيل الدخول بنفس الحساب، لتظهر كل رسائل البريد والتقويمات والمرفقات القديمة تلقائيًا دون الحاجة لأي خطوات يديوية لنقل البيانات.

أما من يفضّلون حلولًا أخف، فيمكنهم البحث عن تطبيقات بريد بديلة تدعم بروتوكولات IMAP وExchange، مع ضرورة التأكد من موثوقية مطوّر التطبيق ومستوى التقييمات، خاصة أن تطبيقات البريد تُعد بابًا حساسًا من أبواب الخصوصية والأمان على الهاتف.

في كل الأحوال، الرسالة الأساسية واضحة: أمام مستخدمي Outlook Lite ستة أسابيع فقط لتغيير عاداتهم اليومية في التعامل مع البريد قبل أن يتوقف التطبيق عن العمل بشكل كامل.