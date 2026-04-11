كيف تستعيد الويندوز الأصلى على جهازك من مايكروسوفت

يواجه الكثيرون من أصحاب أجهزة الكومبيوتر العاملة بنظام ويندوز مشكلة فقدان النسخة الأصلية عند تلفها، أو محاولة تنزيل أخرى بديلة من على الإنترنت، وبالطبع لن تكون أصلية، ومن المحتمل ان تحتوي على برمجيات خبيثة.

لذلك تقدم مايكروسوفت الحل بمنتهى البساطة عبر موقع الدعم الرسمي خاصتها، ولكن كيف يمكنك تنزيل النسخة الأصلية من جديد وتفعيلها تلقائياً بدون أي تكلفة إضافية؟.

على قاعدة أي جهاز كومبوتر مكتبي أو محمول “لابتوب” مزود مسبقاً بنسخة ويندوز، ستجد لاصق مدون عليه علامة ويندوز مع “باركود” عن طريق فحصه بكاميرا هاتفك المحمول لكي تفتح لك تفاصيل جهازك.

والتني تنقسم لشقين، الأول صفحة تعريقات جهازك لكي تعمل جميع مكوناته بشكل صحيح، كما ستعرف النسخة المحملة من ويندوز مسبقاً.

خطوات إستعادة الويندوز الأصلي من مايكروسوفت

1- من جهازك اذا كانت النسخة لازالت مثبتة، اختر حدد Start Settings > System > Recovery.

2- في حالة فقدتها تماماً، اذهب إلى موقع مايكروسوفت.

3- اضغط على تحميل ويندوز.

4- سيتيح لك الموقع تثبيت أداة من شأنها تحميل ملف الويندوز الأصلي على جهازك.

5- بعد التحميل حمل برنامج Rufus لتحويل “فلاش ميموري” إلى ويندوز جاهز للتنزيل.

6- اتبع التعليمات التي سيظهرها لك، ومن ثم أعد تشغيل جهازك.

7- ضع “الفلاش ميموري” وفعل نظام “boot” وثبت الويندوز.

8- بمجرد توصيل جهازك للإنترنت سيتم تفعيل الويندوز تلقائياً لأنه “اللوحة الأم” الخاصة به مسجلة على مايكروسوفت.