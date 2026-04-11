تجنبها فورا.. عادة خاطئة تدمر بطارية اللابتوب

تعد البطارية أهم عنصر في نجاح تجربة استخدامك لجهازك الذكي، خاصةً اذا كان لابتوب يمكنك من إنجاز عملك أو الدراسة عليه، ولكن ماذا ستفعل عندما تتلف؟

بكل بساطة ستضطر لتغيير جهاز اللابتوب أو البطارية لدى مركز معتمد، أو من خلال فني محترف، ولكن لماذا تترك هاتفك يصل لهذه المرحلة التي ستكلفك وقتك ومالك.

ويحدث ذلك لسببين، الأول هو شحنك الدائم للجهاز رغم اكتمال شحن البطارية، وهو ما يسرع من إنتهاء عمرها الافتراضي

والثاني، في الأجهزة القديمة التي تقدم بطارية قابلة للإزالة، يتم سحبها تماماً واستخدام اللابتوب عبر توصيله مباشرة بمصدر الكهرباء.

لكي تتفادى تلف بطارية جهاز اللابتوب خاصتك، عليك فعل التالي:

1- وصل البطارية بالشاحن أثناء استخدامك للجهاز.

2- عند وصولها لنسبة 80%، انزع الشاحن واستخدم جهازك حتى تصل نسبة البطارية إلى 20%.

3- لا تترك البطارية تفرغ تماماً.

الهدف من هذه الخطوة هو استخدام بطارية جهاز اللابتوب الخاص بك بشكل طبيعي، ولكن بضوابط وهي تقليل عدد دورات شحن البطارية لإطالة عمرها.

فالشحن من 20% إلى 80% يقلل من دورات الشحن، ويطيل من عمر البطارية الافتراضي، وبالتالي يوفر لك أفضل أداء من جهازك قدر الإمكان.