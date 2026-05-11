"مايكروسوفت" تطيح بمدير فرعها في إسرائيل بعد تحقيقات بشأن دعم المؤسسات الأمنية الإسرائيلية

أقالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية المدير التنفيذي لفرعها في إسرائيل ألون حايموفيتش، وقررت إخضاع الفرع بشكل مؤقت لإدارة الفرع الفرنسي، عقب تحقيق داخلي أجرته الإدارة العالمية حول طبيعة العلاقة بين الفرع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية في إسرائيل.

وقالت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية إن ألون جايموفيتش سيغادر منصبه بعد تحقيقات داخلية موسعة في استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية لبرنامج Azure بطريقة غير أخلاقية.

و كشفت الصحيفة أن القرار جاء بعد مراجعة موسعة ركزت على مدى احترام الفرع المحلي لقواعد العمل المهنية، خاصة ما يتعلق بطريقة استخدام الأنظمة التكنولوجية من قبل جهات أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أثارت مخاوف لدى الإدارة العالمية من غياب الشفافية بشأن كيفية استخدام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتقنيات مايكروسوفت، خاصة في ما يتعلق بعقود مرتبطة بوزارة الدفاع، وهو ما قد يعرّض الشركة لمشكلات قانونية وتنظيمية داخل أوروبا.

تعد منصة Microsoft Azure إحدى أبرز خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة مايكروسوفت، إذ تتيح للشركات والمؤسسات تشغيل التطبيقات وتخزين البيانات وإدارة البنية التحتية الرقمية عبر الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا رقابيا من الإدارة الأمريكية للشركة زار إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، حيث دقق في أنشطة الفرع، وخصوصا قسم المبيعات المكلف بالتعامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كما خضع ألون حايموفيتش للاستجواب ضمن التحقيقات، بعد توليه المنصب على مدى أربع سنوات.

وشهد الفرع الإسرائيلي، بالتزامن مع إقالة مديره التنفيذي، مغادرة عدد من المسؤولين البارزين في القسم الحكومي، ما تسبب في فراغ إداري داخل الشركة.

وأضافت الصحيفة أن مايكروسوفت قررت إنهاء خدمات عدد من مديري قسم العلاقات الحكومية، مع تكليف فرعها في فرنسا بالإشراف المباشر على العمليات داخل إسرائيل خلال المرحلة الحالية.

كما لفت التقرير إلى أن الشركة ليست ضمن الجهات المرخص لها في مشروع "نيمبوس" الإسرائيلي الخاص بالحوسبة السحابية، الأمر الذي يجعل جزءا من الخدمات المقدمة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتمد على خوادم موجودة داخل أوروبا.

وتواجه شركة مايكروسوفت خلال الفترة الأخيرة موجة متصاعدة من الاتهامات المرتبطة باستخدام تقنياتها في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط انتقادات صدرت عن موظفين داخل الشركة ومنظمات حقوقية وتقارير إعلامية استقصائية. وتتركز هذه الاتهامات بشكل أساسي حول خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركة.

وتحدثت تقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي، وخاصة الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، لمنصة "Azure" التابعة لمايكروسوفت في تخزين وتحليل كميات ضخمة من البيانات الناتجة عن عمليات مراقبة واسعة للفلسطينيين.