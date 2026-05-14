كلية التربية بجامعة مدينة السادات تدشن معرض الوسائل التعليمية الخامس

جامعة السادات
جامعة السادات
مروة فاضل

افتتح الدكتور خميس محمد خميس، نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية التربية، اليوم، فعاليات المعرض السنوي الخامس للوسائل التعليمية، بحضور نخبة من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي.

شهد المعرض عرض أكثر من 1000 وسيلة تعليمية متنوعة، ابتكرها طلاب الكلية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وقسم المناهج وطرق التدريس، لخدمة التلاميذ العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنوعت المعروضات بين مجسمات تعليمية لمعالم مصر التاريخية، مثل مسجد عمرو بن العاص، ومنارة الإسكندرية، والمتحف المصري، إلى جانب كتب تفاعلية وأدوات تعليمية للعلوم والرياضيات واللغات، ومجسمات لأجهزة الجسم المختلفة والأدوات الهندسية، فضلًا عن ابتكارات حديثة تضمنت مدينة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الباركود للتفاعل الرقمي.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، أن المعرض يعكس التزام الجامعة بدعم التعليم التطبيقي وتشجيع الطلاب على الابتكار والتميز، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الطلاب من أعمال إبداعية وجهود متميزة يؤكد قدرتهم على تحويل المعرفة النظرية إلى أدوات تعليمية فعّالة، تسهم في إعداد جيل مبدع قادر على خدمة المجتمع والمشاركة في تطوير العملية التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعرض يؤكد أن العملية التعليمية لا تقتصر على التلقين النظري، بل تمتد لتشمل التطبيقات العملية وتعزيز ثقافة الابتكار، مشددًا على أن المبادرات الطلابية المتميزة تمثل نموذجًا عمليًا لقدرة الطلاب على توظيف المعرفة النظرية في تطوير أدوات تعليمية مبتكرة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة من خلال توفير حلول تعليمية حديثة تواكب احتياجات المجتمع والتحديات المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خميس محمد خميس، بالجهود الطلابية المتميزة، مؤكدًا أن ما قدمه الطلاب من نماذج مبتكرة للوسائل التعليمية يعكس مستوى التفوق العلمي والجهود البحثية المتميزة بالقسم، موضحًا أن المعرض يمثل فرصة مهمة لربط التعليم النظري بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة 

وشهد المعرض حضور الدكتور عماد محمد هنداوي، أستاذ مساعد بالقسم ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رسلان، أستاذ مساعد بقسم المناهج، والدكتورة سميرة سعيد، أستاذ مساعد بالقسم، والدكتورة نشوة مختار، أستاذ بكلية التكنولوجيا الحيوية، ومدير شركة ابتكار للاستدامة والخدمات بالجامعة، والدكتورة ولاء حامد، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل كلية علوم الرياضة، و أماني صبحي، مدير مركز رؤية جديدة بمدينة السادات، وسامي زغلول، أمين الكلية. بالإضافة إلى عدد من قيادات الكلية والجامعة، والعاملين بالإدارات المختلفة، منها الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع والإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة.

وأشاد الحضور بالتنظيم المتميز للمعرض، مقدمين الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على جهودهم في تقديم أفكار ووسائل تعليمية مبتكرة، أسهمت في خروج المعرض بصورة مشرفة تعكس المستوى الأكاديمي المتميز لكلية التربية وجامعة مدينة السادات.

الجدير بالذكر من المقرر تكريم أفضل الوسائل التعليمية المشاركة خلال ملتقى التوظيف المزمع عقده يوم 22 يوليو 2026، كما سيتم إهداء عدد من الوسائل التعليمية للمدارس، والمتحف التعليمي بكلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى بعض الوسائل لمركز الإعاقة بالجامعة، وذلك في إطار تعزيز الدور المجتمعي للكلية ونشر ثقافة الابتكار والإبداع.

