مايكروسوفت ترفع أسعار "سيرفيس"

أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية عن خطة تسعيرية جديدة لأحدث أجهزتها من عائلة "سيرفيس" (Surface)، شملت زيادة ملحوظة في أسعار البيع بالتجزئة، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية.

تأتي هذه الزيادات بالتزامن مع توجه الشركة لفرض معايير تقنية أعلى في أجهزتها الجديدة، خاصة فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي (الرام)، مما يجعل الحصول على أجهزة "مايكروسوفت" المحمولة أمراً يحتاج إلى ميزانية أكبر من أي وقت مضى.

ضريبة الذاكرة

كشفت التقارير التقنية أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يكمن في قرار مايكروسوفت برفع الحد الأدنى لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتصبح 16 جيجابايت بدلاً من 8 جيجابايت في موديلاتها الأساسية.

و"الرام" ببساطة هي الذاكرة المؤقتة التي تسمح للجهاز بتشغيل برامج متعددة في وقت واحد بسرعة وسلاسة؛ فكلما زادت، أصبح الجهاز أقدر على التعامل مع المهام الثقيلة دون "تهنيج".

ورغم أن هذه الخطوة تضمن أداءً أفضل، إلا أنها رفعت سعر البداية لأجهزة مثل "سيرفيس لابتوب" و"سيرفيس برو" بمئات الدولارات، مما يضع المستخدم العادي في حيرة بين الأداء والسعر.

طموحات الذكاء

يرى المحللون أن هذا التحرك ليس مجرد رغبة في الربح، بل هو ضرورة تقنية لتمكين ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تروج لها الشركة تحت اسم "Copilot+".

تتطلب هذه التقنيات المتقدمة مواصفات عتادية قوية لا يمكن للذاكرة القديمة (8 جيجابايت) تحملها بكفاءة.

مايكروسوفت تراهن هنا على أن المستقبل يتجه نحو "الحوسبة الذكية"، وهو ما يتطلب أجهزة قوية قادرة على معالجة البيانات محلياً بذكاء وسرعة، حتى لو كان ذلك على حساب جيوب المستهلكين في الوقت الحالي.

فجوة الأسعار

تسببت السياسة الجديدة في إحداث فجوة سعرية واضحة مقارنة بالإصدارات السابقة. ففي الماضي، كان بإمكان الطلاب والموظفين اقتناء نسخة "سيرفيس" اقتصادية بسعر يبدأ من مستويات متوسطة، أما الآن فقد قفز "سعر الدخول" لهذه الفئة ليقترب من فئة الأجهزة الفاخرة (Premium).

قد يدفع هذا الارتفاع بعض المستخدمين للبحث عن بدائل لدى شركات منافسة تقدم مواصفات مشابهة بأسعار تنافسية، أو الرضا بالموديلات الأقدم التي لا تزال تتوفر بذاكرة أقل وسعر أرحم.

تحديات السوق

يواجه قطاع الأجهزة في مايكروسوفت تحدياً كبيراً في إقناع الجمهور بأن هذه الزيادة مبررة.

يعاني السوق العالمي بالفعل من حالة تشبع، والمستهلك أصبح أكثر وعياً وقدرة على المقارنة بين العلامات التجارية المختلفة.

ومع ذلك، تراهن مايكروسوفت على "الولاء للعلامة التجارية" وعلى التكامل التام بين نظام تشغيل ويندوز وأجهزتها الخاصة، معتبرة أن تجربة "سيرفيس" تظل هي التجربة الخام والأكثر استقراراً لمستخدمي ويندوز حول العالم، مهما ارتفع الثمن.