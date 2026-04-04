تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تحذر 3 مليارات مستخدم واتساب من اختراق محتمل.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme 16 5G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ظهور مفاجئ لهاتف سامسونج Galaxy S26 FE.. تسريبات تكشف الأداء والمواصفات
 

بعد مرور شهرين فقط على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 من شركة سامسونج Samsung، يبدو أن عملاقة التقنية الكورية بدأت بالفعل التحضير لإصدارها الكبير التالي ضمن الفئة نفسها، وذلك بعد تسريب معلومات جديدة عبر موقع اختبارات الأداء Geekbench.


حكم قضائي يربك نتفليكس.. استرداد أموال لمستخدمين بسبب زيادة الأسعار
 

في تطور قانوني لافت قد ينعكس على سياسات التسعير في خدمات البث الرقمي، قضت محكمة في العاصمة الإيطالية روما بعدم قانونية بعض زيادات الأسعار التي فرضتها شركة نتفليكس Netflix خلال السنوات الماضية، ما يفتح الباب أمام تعويضات مالية محتملة لعدد من المشتركين في إيطاليا.


بمواصفات جبارة.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme 16 5G
 

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme 16 5G في أولى الاسواق العالمية، والذي صمم خصيصا لفئة المستخدمين من الشباب بمواصفات قوية وتصميم عصري جذاب.


بتصميم مختلف وكاميرا خارقة.. شاهد تسريب صور جديد لـ أوبو Find X9 Ultra


قبل موعد حدث الإطلاق المقرر في 21 أبريل، تواصل شركة أوبو الكشف تدريجيا عن أبرز تفاصيل هواتف سلسلة X9 المرتقبة، وعلى رأسها هاتفا Find X9 Ultra وFind X9s Pro. 


مايكروسوفت تحذر: هجمات واتساب تستهدف 3 مليارات مستخدم حول العالم

في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية عالميا، يواجه نحو 3.3 مليار مستخدم نشط لتطبيق المراسلة المشفر واتساب WhatsApp، موجة جديدة من التحذيرات الأمنية التي تستدعي رفع مستوى الحذر.

وداعا تطبيق ماسنجر.. ميتا تعيد دمج المراسلة داخل فيسبوك

في خطوة جديدة ضمن إعادة هيكلة خدماتها، أعلنت شركة “ميتا” Meta، رسميا عن إغلاق موقعها المستقل للمراسلة  ماسنجر Messenger على الويب (messenger.com) اعتبارا من 16 أبريل، ما يجبر مستخدمي سطح المكتب على الانتقال إلى واجهة المراسلة المدمجة داخل فيسبوك بدلا من الاعتماد على منصة مستقلة.

هتستخدمها كل يوم.. ميزة ذكية في كاميرا Galaxy S26 تصل إلى S25

أطلقت شركة سامسونج Samsung، ميزة جديدة في سلسلة Galaxy S26، تمكن المستخدمين من مسح المستندات بسهولة عبر الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

من ترتيب السرير إلى تحضير الإفطار.. روبوت صيني يقوم بكل مهامك المنزلية

كشفت شركة الروبوتات الصينية UniX AI عن روبوت جديد باسم Panther، مزود بالذكاء الاصطناعي ومصمم لأداء المهام المنزلية اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد