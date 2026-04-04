أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تحذر 3 مليارات مستخدم واتساب من اختراق محتمل.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme 16 5G

ظهور مفاجئ لهاتف سامسونج Galaxy S26 FE.. تسريبات تكشف الأداء والمواصفات



بعد مرور شهرين فقط على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 من شركة سامسونج Samsung، يبدو أن عملاقة التقنية الكورية بدأت بالفعل التحضير لإصدارها الكبير التالي ضمن الفئة نفسها، وذلك بعد تسريب معلومات جديدة عبر موقع اختبارات الأداء Geekbench.



حكم قضائي يربك نتفليكس.. استرداد أموال لمستخدمين بسبب زيادة الأسعار



في تطور قانوني لافت قد ينعكس على سياسات التسعير في خدمات البث الرقمي، قضت محكمة في العاصمة الإيطالية روما بعدم قانونية بعض زيادات الأسعار التي فرضتها شركة نتفليكس Netflix خلال السنوات الماضية، ما يفتح الباب أمام تعويضات مالية محتملة لعدد من المشتركين في إيطاليا.



بمواصفات جبارة.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme 16 5G



أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme 16 5G في أولى الاسواق العالمية، والذي صمم خصيصا لفئة المستخدمين من الشباب بمواصفات قوية وتصميم عصري جذاب.



قبل موعد حدث الإطلاق المقرر في 21 أبريل، تواصل شركة أوبو الكشف تدريجيا عن أبرز تفاصيل هواتف سلسلة X9 المرتقبة، وعلى رأسها هاتفا Find X9 Ultra وFind X9s Pro.

في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية عالميا، يواجه نحو 3.3 مليار مستخدم نشط لتطبيق المراسلة المشفر واتساب WhatsApp، موجة جديدة من التحذيرات الأمنية التي تستدعي رفع مستوى الحذر.

وداعا تطبيق ماسنجر.. ميتا تعيد دمج المراسلة داخل فيسبوك

في خطوة جديدة ضمن إعادة هيكلة خدماتها، أعلنت شركة “ميتا” Meta، رسميا عن إغلاق موقعها المستقل للمراسلة ماسنجر Messenger على الويب (messenger.com) اعتبارا من 16 أبريل، ما يجبر مستخدمي سطح المكتب على الانتقال إلى واجهة المراسلة المدمجة داخل فيسبوك بدلا من الاعتماد على منصة مستقلة.

أطلقت شركة سامسونج Samsung، ميزة جديدة في سلسلة Galaxy S26، تمكن المستخدمين من مسح المستندات بسهولة عبر الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

كشفت شركة الروبوتات الصينية UniX AI عن روبوت جديد باسم Panther، مزود بالذكاء الاصطناعي ومصمم لأداء المهام المنزلية اليومية.