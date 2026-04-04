بمواصفات جبارة.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme 16 5G

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme 16 5G في أولى الاسواق العالمية، والذي صمم خصيصا لفئة المستخدمين من الشباب بمواصفات قوية وتصميم عصري جذاب.

مواصفات Realme 16 5G

يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 16 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة +Full HD، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4200 شمعة، إلى جانب دعم كامل لنطاق الألوان DCI-P3، مع حماية بطبقة DT Star D+ Glass.

ويتم تشغيل هاتف Realme 16 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6400 Turbo المزود بتقنية 6 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومية Mali-G57 MC2، ويطرح بخيارات ذاكرة عشوائية رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعات تخزين 128 و256 جيجابايت بتقنية UFS 2.2.

ويعمل الهاتف بواجهة Realme UI 7.0 المبنية على نظام Android 15، مع تحسينات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد، إلى جانب تعهد الشركة بتوفير أداء سلس لمدة تصل إلى 72 شهرا.

هاتف Realme 16 5G

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم هاتف Realme 16 5G، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX852، إلى جانب عدسة أحادية 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

كما يدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p، والتصوير تحت الماء، وميزات ذكاء اصطناعي مثل إنشاء المقاطع القصيرة تلقائيا، مع دعم الإيماءات والتصوير بدون استخدام اليدين.

هاتف Realme 16 5G

ويحتوي هاتف Realme 16 5G، على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات، حيث يمكن شحن 50% خلال 30 دقيقة، والوصول إلى الشحن الكامل خلال 74 دقيقة، مع دعم الشحن العكسي وتقنيات للحفاظ على عمر البطارية.

كما يتمتع الجهاز بمعايير مقاومة عالية للماء والغبار (IP66 وIP68 وIP69 وIP69K)، ويضم مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، وتقنية التعرف على الوجه، ودعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4 وشبكات 5G، بالإضافة إلى سماعات ستيريو عالية الدقة.

هاتف Realme 16 5G

سعر Realme 16 5G

يتوافر هاتف Realme 16 5G، للبيع في الهند بلونين هما الأبيض والأسود، ويبدأ سعره من نحو 350 دولارا أمريكيا لنسخة 8 + 128 جيجابايت، فيما يبلغ سعر نسخة 8 + 256 جيجابايت حوالي 375 دولارا، ونسخة 12 + 256 جيجابايت نحو 410 دولارات أمريكية.