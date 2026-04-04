الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هتستخدمها كل يوم.. ميزة ذكية في كاميرا Galaxy S26 تصل إلى S25

Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة سامسونج Samsung، ميزة جديدة في سلسلة Galaxy S26، تمكن المستخدمين من مسح المستندات بسهولة عبر الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لتطبيقات خارجية. 

وتأتي هذه الميزة ضمن جهود سامسونج لتعزيز تجربة الاستخدام الذكي على كاميرا الهواتف، مع إمكانية وصولها قريبا إلى سلسلة Galaxy S25.

كيف تعمل ميزة ماسح المستندات الذكي؟

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مسح المستندات مباشرة من خلال تطبيق الكاميرا، ولتفعيلها، يكفي الانتقال إلى إعدادات الكاميرا، اختيار قسم “المسح”، وتفعيل خيار “مسح المستندات”.

عند توجيه الكاميرا نحو المستند، يتعرف التطبيق تلقائيا على الورقة ويعرض زر “Scan” لبدء المسح، ويقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيا بإزالة علامات الأصابع والطيات أو أي تشوهات على المستند، مع إمكانية إضافة صفحات متعددة وترتيبها حسب الرغبة، وتطبيق فلاتر مختلفة على الملف النهائي.

ميزة ماسح المستندات الذكي في هواتف Galaxy S26

وصول الميزة إلى سلسلة Galaxy S25

أكد مسؤول رسمي في منتدى مجتمع سامسونج أن دعم مسح المستندات سيصل إلى سلسلة Galaxy S25، رغم عدم تحديد الموعد الرسمي للإصدار بعد، ويتوقع أن تتوفر الميزة مع النسخة التجريبية القادمة من One UI 8.5، أو ضمن التحديث المستقر لاحقا.

مسح المستندات قبل توفر الميزة

حتى توفر الميزة رسميا على Galaxy S25، يمكن للمستخدمين الاعتماد على تطبيقات خارجية مثل Adobe Document Scanner، أو استخدام Google Drive المدمج على الهواتف، يتيح كلا التطبيقين مسح مستندات متعددة وتطبيق فلاتر متنوعة، مع خيار المسح التلقائي أو اليدوي.

سامسونج تتفوق على المنافسين

تمنح الميزة سامسونج أفضلية كبيرة على منافسيها، كون الماسح مدمج مباشرة داخل تطبيق الكاميرا، على سبيل المثال، مستخدمو آيفون يحتاجون لفتح تطبيق Notes لمسح المستندات، بينما هواتف Pixel توجه المستخدمين إلى Google Drive لإتمام العملية.

وبذلك تؤكد سامسونج مكانتها في تقديم تجربة مسح مستندات مدمجة وسهلة الاستخدام، رغم أنه لا توجد أي مؤشرات على وصول هذه الميزة إلى هواتف Galaxy S24 أو الإصدارات السابقة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
