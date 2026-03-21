هاتف ثلاثي الطي وجهاز منزلق.. تسريب صادم يكشف ما تخفيه سامسونج

تجربة شركة سامسونج Samsung مع الهواتف ثلاثية الطي لم تدم طويلا، إذ يبدو أن هاتفها التجريبي Galaxy Z TriFold، الذي طرح بسعر يقارب 2899 دولارا، يقترب من نهايته بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه.

وبحسب التقارير، بدأت مبيعات هاتف سامسونج ثلاثي الطي بالتراجع في السوق الكورية الجنوبية، مع توقعات بأن تتبعه أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة بمجرد نفاد المخزون الحالي.

ولم تكشف الشركة بشكل رسمي عن الأسباب الكامنة وراء سحب الجهاز بهذه السرعة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أنه كان أقرب إلى نموذج تجريبي يهدف لاستعراض التقنية أكثر من كونه منتجا موجها للاستخدام الواسع.

ورغم ذلك، لم يمر الهاتف دون اهتمام، حيث أفادت تقارير بأنه حقق مبيعات جيدة في دفعات محدودة، ما يعكس وجود اهتمام وربما طلب فعلي على هذا النوع من التصاميم التجريبية.

Galaxy Z TriFold

سامسونج تعمل على هاتف Galaxy Z Trifold 2 بتصميم أنحف

في المقابل، لا يبدو أن سامسونج قد تخلت عن فكرة الهواتف ثلاثية الطي، إذ تشير تسريبات إلى أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير الجيل التالي، والذي يتوقع أن يحمل اسم Galaxy Z TriFold 2.

ويقال إن الإصدار الجديد لا يزال في مراحل النماذج الأولية، مع تركيز كبير على تحسين آلية المفصلات، حيث تم الانتهاء من معظم اختبارات التحقق الخاصة بتصميم المفصلة الجديدة، وهو ما قد ينعكس على جعل الهاتف القادم أنحف وأخف وزنا بشكل ملحوظ.

ويعد هذا التحسين ضروريا، نظرا لأن الإصدار الأول من الجهاز كان يأتي بتصميم سميكا نسبيا، حيث بلغ سمكه عند الطي نحو 12.9 ملم، ما جعله أقل عملية للاستخدام اليومي.

ومن المتوقع أن يأتي الجيل القادم بتصميم أكثر نحافة، أقرب إلى سلسلة Galaxy Z Fold 7، مع الاحتفاظ ببعض السماكة الإضافية بسبب تعقيد آلية الطي الثلاثي.

وتشير التوقعات إلى احتمال إطلاق الهاتف في منتصف عام 2027، ما يمنح الشركة وقتا كافيا للعمل على تحسين جوانب مثل المتانة وتقليل آثار الطي على الشاشة، وهي من أبرز التحديات في هذا النوع من الأجهزة.

بالتوازي مع ذلك، تواصل سامسونج استكشاف فئة جديدة من الأجهزة الهجينة، حيث تعمل على تطوير هاتف مزود بشاشة OLED قابلة للتمدد، تعتمد على آلية سحب يدوية بدلا من الأنظمة الآلية التي ظهرت في بعض النماذج التجريبية.

وعند تمديدها، يمكن أن يصل حجم الشاشة إلى نحو 7 بوصات، لتجمع بين تجربة الهاتف الذكي والجهاز اللوحي في آن واحد.

وتعكس هذه التحركات أن الشركة لا تزال في مرحلة التجربة والبحث، ورغم أن الجيل الأول من TriFold لم يحقق استمرارية طويلة، فإن فكرة الهواتف ثلاثية الطي لا تزال حاضرة بقوة في خطط سامسونج المستقبلية.