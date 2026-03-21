قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عينكم على المريض ورضائه.. رئيس الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة بعيد الفطر
الدفاع الإماراتية والبحرينية تتعاملان مع صواريخ ومسيرات إيران.. ومقتل ضابط مخابرات عراقي
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي
إسرائيل وإيران.. هدوء نسبي بعد رشقات صاروخية وتصاعد الاستهداف المتبادل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب
بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي قبل مباراة دوري الأبطال اليوم
الجيش الإيراني: استهدفنا بطائرات مسيرة خزانات وقود وطائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون
جيش الاحتلال يعترف بتعرض إحدى مقاتلاته في إيران لهجوم بصاروخ أرض جو
لا تزال صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا.. بوتين يؤكد دعم روسيا لـ إيران
وكالة مهر الإيرانية تؤكد إطلاق طهران لصاروخين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية
وزير المالية: مستمرون في دعم الصادرات.. وندرس آليات إضافية لتحفيز القطاع
التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الجيش الملكي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هاتف ثلاثي الطي وجهاز منزلق.. تسريب صادم يكشف ما تخفيه سامسونج

شيماء عبد المنعم

تجربة شركة سامسونج Samsung مع الهواتف ثلاثية الطي لم تدم طويلا، إذ يبدو أن هاتفها التجريبي Galaxy Z TriFold، الذي طرح بسعر يقارب 2899 دولارا، يقترب من نهايته بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه.

وبحسب التقارير، بدأت مبيعات هاتف سامسونج ثلاثي الطي بالتراجع في السوق الكورية الجنوبية، مع توقعات بأن تتبعه أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة بمجرد نفاد المخزون الحالي. 

ولم تكشف الشركة بشكل رسمي عن الأسباب الكامنة وراء سحب الجهاز بهذه السرعة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أنه كان أقرب إلى نموذج تجريبي يهدف لاستعراض التقنية أكثر من كونه منتجا موجها للاستخدام الواسع.

ورغم ذلك، لم يمر الهاتف دون اهتمام، حيث أفادت تقارير بأنه حقق مبيعات جيدة في دفعات محدودة، ما يعكس وجود اهتمام وربما طلب فعلي على هذا النوع من التصاميم التجريبية.

سامسونج تعمل على هاتف Galaxy Z Trifold 2 بتصميم أنحف

في المقابل، لا يبدو أن سامسونج قد تخلت عن فكرة الهواتف ثلاثية الطي، إذ تشير تسريبات إلى أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير الجيل التالي، والذي يتوقع أن يحمل اسم Galaxy Z TriFold 2.

ويقال إن الإصدار الجديد لا يزال في مراحل النماذج الأولية، مع تركيز كبير على تحسين آلية المفصلات، حيث تم الانتهاء من معظم اختبارات التحقق الخاصة بتصميم المفصلة الجديدة، وهو ما قد ينعكس على جعل الهاتف القادم أنحف وأخف وزنا بشكل ملحوظ.

ويعد هذا التحسين ضروريا، نظرا لأن الإصدار الأول من الجهاز كان يأتي بتصميم سميكا نسبيا، حيث بلغ سمكه عند الطي نحو 12.9 ملم، ما جعله أقل عملية للاستخدام اليومي. 

ومن المتوقع أن يأتي الجيل القادم بتصميم أكثر نحافة، أقرب إلى سلسلة Galaxy Z Fold 7، مع الاحتفاظ ببعض السماكة الإضافية بسبب تعقيد آلية الطي الثلاثي.

وتشير التوقعات إلى احتمال إطلاق الهاتف في منتصف عام 2027، ما يمنح الشركة وقتا كافيا للعمل على تحسين جوانب مثل المتانة وتقليل آثار الطي على الشاشة، وهي من أبرز التحديات في هذا النوع من الأجهزة.

بالتوازي مع ذلك، تواصل سامسونج استكشاف فئة جديدة من الأجهزة الهجينة، حيث تعمل على تطوير هاتف مزود بشاشة OLED قابلة للتمدد، تعتمد على آلية سحب يدوية بدلا من الأنظمة الآلية التي ظهرت في بعض النماذج التجريبية. 

وعند تمديدها، يمكن أن يصل حجم الشاشة إلى نحو 7 بوصات، لتجمع بين تجربة الهاتف الذكي والجهاز اللوحي في آن واحد.

وتعكس هذه التحركات أن الشركة لا تزال في مرحلة التجربة والبحث، ورغم أن الجيل الأول من TriFold لم يحقق استمرارية طويلة، فإن فكرة الهواتف ثلاثية الطي لا تزال حاضرة بقوة في خطط سامسونج المستقبلية.

سامسونج Galaxy Z TriFold الهواتف ثلاثية الطي Galaxy Z Trifold 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

منى صفوان

السياسية اليمنية منى صفوان بعد دفاعها عن موقف مصر: ما قلته حقيقة وكلمة حق

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

المونوريل

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

بالصور

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد