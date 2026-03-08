رقم قياسي جديد لسلسلة سامسونج Galaxy S26.. وموعد طرحها في الأسواق يقترب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد
حققت سلسلة Galaxy S26 الجديدة من شركة سامسونج Samsung، رقما قياسيا في الطلبات المسبقة داخل كوريا الجنوبية، بعدما تجاوزت 1.35 مليون طلب خلال 7 أيام فقط بين 27 فبراير و5 مارس.

وللمقارنة، كانت سلسلة سامسونج Galaxy S25 قد سجلت 1.3 مليون طلب مسبق خلال 11 يوما العام الماضي، ما يشير إلى تسارع واضح في الطلب على الجيل الجديد من الهواتف.

وقد يتيح هذا الأداء القوي للسلسلة الجديدة كسر الرقم القياسي الذي سجله هاتف سامسونج Galaxy Note10 عام 2019.

هيمنة واضحة لنسخة ألترا

وكما كان متوقعا، تصدر هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra قائمة الطرازات الأكثر طلبا، مستحوذا على نحو 70% من إجمالي الطلبات المسبقة. 

ويعد هذا الرقم لافتا حتى بالمقارنة مع الإصدارات السابقة، إذ شكل هاتف سامسونج الرائد Galaxy S25 Ultra نحو 52% فقط من الطلبات خلال العام الماضي.

هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra

أداء أقل لنسختي S26 وS26+

في المقابل، لم تكشف الشركة عن التوزيع الدقيق للطلبات بين هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26+، اللذين تقاسما معا نحو 30% من الطلبات المتبقية.
 

وكانت المبيعات في الجيل السابق أكثر توازنا نسبيا، حيث استحوذ الهاتف الأساسي على 26% من الطلبات مقابل 22% لنسخة “بلس”.

الألوان الأكثر شعبية

تتوفر هواتف السلسلة بثلاثة طرازات وأربعة ألوان أساسية، إلى جانب لونين حصريين عبر موقع سامسونج، لكن بيانات الطلبات أظهرت أن مشتري S26 Ultra فضلوا بشكل واضح اللونين الأبيض والأسود.

أما مستخدمو S26+ فكانوا أكثر جرأة في اختياراتهم، حيث جاء كوبالت بنفسجي في الصدارة إلى جانب اللون الأسود.

هاتف Galaxy S26+

ووفقا لمصادر صناعية، تشير التقديرات الأولية إلى أن طلبات الشراء المسبق لسلسلة S26 في كوريا قد تتجاوز 1.5 مليون وحدة، مقارنة بـ 1.3 مليون وحدة لسلسلة Galaxy S25، والتي كانت تعد الأعلى مبيعا.

إذا تحقق هذا الرقم، فستكون سامسونج بصدد تحطيم رقم قياسي جديد، مما يجعل سلسلة Galaxy S26 من أنجح إطلاقات هواتف Galaxy على الإطلاق.

متي ستطرح للبيع في الأسواق؟

جدير بالذكر أن شركة سامسونج، أعلنت بشكل رسمي عن سلسلة Galaxy S26، التي تضم Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra، يوم 25 فبراير 2026، على أن يبدأ التوافر العام في الأسواق يوم 11 مارس 2026.

