خالد الغندور يكشف كواليس لقائه مع حسام حسن

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل لقاء له مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "تقابلت مع كابتن مصر حسام حسن وسألته لو خوان بيزيرا مصري كنت ضميته لمنتخب مصر كان الرد سريع جدا طبعا كنت هضمه لاعب مميز ومهاري وبيفكرني بيك يا خالد".

وبدأت صحف برازيلية تتحدث عن إمكانية استدعاء بيزيرا لقائمة السامبا لتعويض غياب رودريجو، بطلب من المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

لو حدث ذلك بالفعل، فسيكون إنجازًا تاريخيًا ليس فقط للاعب… بل لـ الزمالك أيضًا، أن يخرج من صفوفه لاعب يرتدي قميص منتخب بحجم البرازيل.

حتى الآن الخبر غير مؤكد رسميًا، لكن مجرد تداول الاسم في الإعلام البرازيلي يؤكد أن ما يقدمه اللاعب أصبح تحت أعين الجميع.