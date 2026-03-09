خالد الغندور يتغني بمدرب سموحة: هناك مدربين يحصلون علي رواتب كبيرة ولم يحققوا ما فعله

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمدير الفني لنادي سموحة أحمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :مدرب اسمه احمد عبد العزيز غير معروف و مش مدعوم إعلاميا و لم يلعب للأهلي او الزمالك صعد بسموحة مركز سادس في الدوري.

وتابع: وهناك مدربين يحصلون علي رواتب اضعاف اضعافه و بعضهم مسك فرق معاها فلوس كثير و معاها اسكواد اقوي و لم يحققوا ما فعله هذا المدرب المتميز و اتمني من الاعلام و السوشيال ميديا تسليط الضوء علي النماذج الناجحة.

وحقق فريق سموحة الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 3-0، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من مسابقة دوري nile.

سجل أهداف سموحة كل من بابي بادجي وصموئيل أمادي هدفين في الدقائق 22 و36 و53 من انطلاق المباراة.

وتعرض محمد صبري لاعب مودرن سبورت للطرد في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 31 ليحتل المركز السادس بترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 23 ليحتل المركز الـ13.