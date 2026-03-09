قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسب قوة السوشيال.. خالد الغندور ينتقد عقوبة إسلام فتحي

المقاولون العرب
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي خطأ إسلام فتحي  مدرب المقاولون الذي تجاوز ضد فريق الأهليبتجاوز علي أحد الجماهير في المدرجات في المبارة الأخيرة.

إسلام فتحي

وكتب خالد الغندور علي صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إسلام فتحي  مدرب المقاولون اخطأ و اخرج لفظ غير مقبول ردا علي تجاوز احد الجماهير ضده في المدرجات  و اعتذر و حصل علي عقابه بالإيقاف ٣ مباريات عن طريق لجنة المسابقات و هنا السوال هل كتب الحكم في تقريره او المراقب و لا عن طريق الموبايل و السوشيال ميديا و من العجائب ان لاعب يسب و يضرب زميله يحصل علي ماتشين  من لجنة المسابقات  و عن طريق السوشيال ميديا و مدرب يخرج كلمة غير مقبولة عن مستوي فريق  و يحصل علي ٣ مباريات و هل ده مكتوب في لوايح لجنة المسابقات الفعل الأقوي و الضرب و السب يحصل علي عقوبة اقل من لفظ أخرجه مدرب لمشجع ردا علي تجاوزه ضده   و اخيرا طول ما احنا بنحسبها اللاعب بيلعب مع نادي ايه و المدرب قال الكلام ده علي  نادي ايه و  علي  حسب قوة السوشيال و الرأي العام ناخذ القرارات يبقي عمرنا ما هنتقدم الي الأمام".

وكان قد أكد إسلام فتحي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أنه تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي عقب التصريحات التي أدلى بها بعد إحدى المباريات، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية. 

وأوضح فتحي خلال تصريحات تلفزيونية أنه شعر بضرورة الاعتذار بعد مراجعة ما قاله، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لإدارة النادي التي تدعمه وتسانده في مهمته مع الفريق.

وأشار مدرب المقاولون العرب إلى أنه ذهب بنفسه إلى مجلس الإدارة وقدم اعتذاره بشكل مباشر، موضحًا أن العلاقة بينه وبين الإدارة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مصلحة الفريق وتحقيق أفضل النتائج في المنافسات المقبلة.

عقوبة من سامي قمصان بسبب التصريحات

كما كشف إسلام فتحي عن توقيع عقوبة عليه من قبل الكابتن سامي قمصان، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة. وأكد فتحي أنه يتفهم قرار توقيع العقوبة عليه، مشيرًا إلى أنه يعتبرها جزءًا طبيعيًا من الانضباط داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف أن العقوبة جاءت نتيجة لما صدر منه من تصريحات غير موفقة، وهو ما جعله يحرص على توضيح موقفه وتقديم الاعتذار، مؤكدًا أنه يحترم جميع الأطراف داخل الوسط الرياضي.

اعتذار مباشر وتقبل كامل للقرار

وشدد فتحي على أنه قدم اعتذارًا شخصيًا أيضًا للكابتن سامي قمصان، مؤكدًا أنه يقدر مكانته وخبرته الكبيرة في كرة القدم المصرية. وأوضح أن ما حدث لم يكن مقصودًا منه الإساءة لأي شخص، لكنه يعترف بأن بعض الكلمات التي صدرت عنه لم تكن في محلها.

واختتم المدير الفني للمقاولون العرب تصريحاته بالتأكيد على تقبله الكامل للعقوبة، قائلًا إنه يدرك أنه أخطأ، ومن الطبيعي أن يتحمل تبعات هذا الخطأ. كما شدد على تركيزه الكامل خلال الفترة المقبلة على عمله مع الفريق، من أجل تحسين النتائج وتقديم أداء يليق باسم نادي المقاولون العرب في البطولات المختلفة.

المقاولون العرب الغندور إسلام فتحي

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
