تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي
زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في مكافحة المسيرات يتجهون إلى الشرق الأوسط بطلب أمريكي
طقس الاثنين: شبورة كثيفة تسيطر على طرق القاهرة والأقاليم.. وتحذير من اضطراب البحر الأحمر
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
أسعار البنزين اليوم في مصر

عبد العزيز جمال

تتصدر أسعار البنزين أو السولار، اهتمامات المواطنين بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، الذي أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط نتيجة التوترات المتزايدة في منطقة مضيق هرمز، حيث تخطى سعر برميل النفط 92 دولارا بعدما كان في حدود 65 دولارا قبل التصعيد.

أسعار البنزين اليوم الاثنين 

شهدت محطات الوقود صباح اليوم الاثنين 9 مارس 2026 استقرارًا تامًا في أسعار البنزين والسولار، وذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية، والذي تضمن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة وحماية المواطنين من أي تقلبات محتملة. 

جاءت الأسعار الرسمية للوقود اليوم ، كما يلي وفق آخر تحديث معتمد:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار الحالية في سوق المحروقات، مع التزام الدولة بتثبيتها لمدة عام كامل رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتحرص الحكومة على تثبيت الأسعار بهدف عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الغاز والنفط.
 

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل وفق البيان الرسمي لوزارة البترول على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لضمان حصول كل الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، فقد أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
  • غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، وإنما خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط
في سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات حتى الآن لرفع أسعار الوقود.

توقعات إعادة هيكلة أسعار الوقود

تترقب الأسواق تعديل أسعار الوقود، بما يشمل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يتم تحديد التعريفة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر في اجتماع لجنة التسعير القادم، ورغم تقلص فجوة الدعم، تشير التوقعات إلى احتمال زيادة محدودة لا تتجاوز 10%، تمهيدًا للمرحلة النهائية لتحرير الأسعار.

وأوضح مدبولي أن مصر حرصت على احتواء التصعيد منذ بدايته، مشيرًا إلى موقفها الثابت تجاه الحرب، الذي يركز على وقف النزاع والعودة إلى التفاوض، مؤكدًا أن البلاد لم تكن بمعزل عن الأحداث وتأثرت بعواقبها من مختلف الاتجاهات

