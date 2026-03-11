قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
ليلة الأرقام التاريخية.. محمد صلاح يحطم رقم كاراجر.. وبايرن وأتلتيكو يكتبان المجد.. وأوسيمين يكسر الأفضلية التهديفية
أخبار البلد

الأنبا زوسيما يرأس قداس تذكار نياحة البابا كيرلس السادس بالجزيرة الشقراء

ميرنا رزق

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، قداس تذكار نياحة القديس العظيم البابا كيرلس السادس، بكنيسته بالجزيرة الشقراء.

صلاة القداس الإلهي 

شارك نيافته صلوات القداس الإلهى الآباء كهنة الكنيسة؛ القمص يوسف الأنطونى، والقس أنطونيوس طلعت، كما حضر أيضا القس ساويرس زكريا، والقس صرابامون فوزى، والمرتلين والشمامسة، وشعب الكنيسة الُمحب.

وخلال صلوات القداس الإلهى، قام نيافته برسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، كما قام نيافته بتدشين عدد من الأيقونات.

كما صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها القداس الإلهى، مع مكرسي ومكرسات الايبارشية، بكنيسة القديس العظيم الأنبا انطونيوس بالمطرانية، وشارك نيافته الصلاة كل من القس مقار جورجى، والقس بولا وليم- القاهرة.

