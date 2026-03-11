الأنبا زوسيما يرأس قداس تذكار نياحة البابا كيرلس السادس بالجزيرة الشقراء

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، قداس تذكار نياحة القديس العظيم البابا كيرلس السادس، بكنيسته بالجزيرة الشقراء.

صلاة القداس الإلهي

شارك نيافته صلوات القداس الإلهى الآباء كهنة الكنيسة؛ القمص يوسف الأنطونى، والقس أنطونيوس طلعت، كما حضر أيضا القس ساويرس زكريا، والقس صرابامون فوزى، والمرتلين والشمامسة، وشعب الكنيسة الُمحب.

وخلال صلوات القداس الإلهى، قام نيافته برسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، كما قام نيافته بتدشين عدد من الأيقونات.

كما صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها القداس الإلهى، مع مكرسي ومكرسات الايبارشية، بكنيسة القديس العظيم الأنبا انطونيوس بالمطرانية، وشارك نيافته الصلاة كل من القس مقار جورجى، والقس بولا وليم- القاهرة.