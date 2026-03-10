وفد من كنائس الظاهر وقيادات حي الوايلي يهنئون نائب محافظ القاهرة بالمنصب الجديد

قام وفد من آباء كنائس حي الظاهر، يرافقهم عدد من قيادات حي الوايلي برئاسة الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس الحي، وبمشاركة النواب وممثلي الأحزاب، بزيارة إلى الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وكذلك للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

وجاءت الزيارة في أجواء يسودها الود والتقدير، تأكيدًا على روح المحبة والتعاون بين مؤسسات المجتمع، مع تمنيات الوفد له بدوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطنين.