الأنبا لوقا يرسم شمامسة جدد بكنيسة العذراء في جنيف

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا لوقا، أسقف سويسرا الناطقة بالفرنسية وجنوبي فرنسا، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء  بمدينة جنيف السويسرية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ).

رسامة شمامسة جدد 

جدير بالذكر أن  الشمامسة الجدد قد اجتازوا برنامج إعداد كنسي، أُعدّ خصيصًا لدرجة الأغنسطس، شمل الجوانب الطقسية والروحية المرتبطة بهذه الخدمة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام إيبارشية سويسرا بإعداد الخدام والشمامسة إعدادًا كنسيا وروحيا سليما، بما يسهم في تنمية الخدمة الكنسية ودعم الحياة الروحية داخل الكنيسة، ويعين الشمامسة الجدد على القيام بدورهم في خدمة المذبح والشعب بكل أمانة ونمو روحي.

