قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة في فيينا

صندوق الادمان
صندوق الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

توافد ممثلو دول العالم على مقر مبنى الأمم  المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا  لليوم الثانى للمشاركة  فىُ فعاليات الدورة 69  لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات  بالأمم المتحدة.

ويشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  فى فعاليات اجتماعات  الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر  مكتب الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا والتى تنعقد فى  الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026 ،بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم  حيث يترأس الدكتور عمرو عثمان وفد الصندوق  ،بحضور السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والكاتب الصحفى مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبحضور 2000 مشارك  وأكثر من 110 متحدثين رسميين ممثلين عن  الدول المشاركة وعدد من وزراء الدول المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من الدول المختلقة .

وتأتي مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان لتعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية  في مكافحة تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان  والتى تم إطلاقها تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية  وجاري تنفيذها من منظور عالمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال ،حيث شهد عام 2025 قيام صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية ، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.

توافد ممثلى دول العالم على مقر مبنى الأمم المتحدة النمسا الدولية للرقابة على المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

لوكهيد مارتن تمنح عقدا للبنتاجون بتوريد قطع غيار طائرات "إف-35" للدنمارك

الرئيس اللبناني : الجيش مؤسسة وطنية لخدمة مصلحة البلاد وسأقف سدا منيعا ضد التعرض

الرئيس اللبناني: سأقف سدا منيعا ضد التعرض لمؤسسة الجيش

"اليونسكو" تدعو إلى تعزيز حماية مواقع التراث الثقافي التزاما بالقانون الدولي

"اليونسكو" تدعو إلى تعزيز حماية مواقع التراث الثقافي التزاما بالقانون الدولي

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد