أخبار العالم

استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران

فرناس حفظي

أفادت تقارير إعلامية بحدوث انقطاعات في بعض الخدمات المصرفية داخل إيران، وسط حديث عن تعرض بنوك لهجوم إلكتروني.


وذكرت قناة "إيران الدولية"، التي تبث باللغة الفارسية من لندن وتُعرف بقربها من معارضي النظام الإيراني، أن هجوما سيبرانيا استهدف بنكين رئيسيين في البلاد هما بنك مالي وبنك الصفا.


من جانبها، أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية تعطل عدد من خدمات البنكين، خاصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لكنها أشارت إلى أن أجهزة الصراف الآلي ما زالت تعمل بشكل طبيعي.


وأضافت الوكالة أنه عند الساعة الثانية فجرًا تعطلت خدمة الهاتف المحمول والخدمات الإلكترونية التابعة لبنك الصفا، موضحة أن الفرق الفنية تعمل حاليًا على استعادة الخدمة، مع الإشارة إلى تسجيل حادث مماثل في بنك مالي.

