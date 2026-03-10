وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أشكال الدعم لأبنائنا المصريين في الدول العربية التي تأثرت بأزمة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية.

وأوضح الوزير أنه يتابع بشكل يومي مع الجاليات والسفراء في هذه الدول، مؤكدًا أنه يقدم تقريرًا يوميًا لرئيس الجمهورية حول أوضاع المواطنين المصريين هناك، مشيرًا إلى أن بعض المصريين تعرضوا لإصابات بسيطة في بعض الدول.

وأكد وزير الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير جميع التسهيلات الممكنة بالنسبة للمصريين العالقين في بعض الدول، لضمان عودتهم إلى مصر بأمان وسلام.