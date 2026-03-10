محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف الرقابة الميدانية على كافة محطات الوقود بنطاق المحافظة عقب صدور قرار تحريك أسعار المواد البترولية، لضمان توافر المنتجات والالتزام التام بالأسعار الجديدة.

وجّه المحافظ بتشكيل لجان تفتيشية مشتركة تضم مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة التنفيذية، للمرور على محطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضبط عدادات الطلمبات وفق الأسعار الجديدة، ومنع أي محاولات لتخزين المواد البترولية أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.

كما شدد المحافظ على التصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب أو الاتجار في السوق السوداء أو تهريب الوقود، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب التراخيص والإغلاق الفوري للمحطات المخالفة.