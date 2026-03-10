قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
أخبار العالم

وزير الخارجية: مجلس الوحدة الاقتصادية أداة محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي

هاجر رزق

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يوم الثلاثاء ١٠ مارس.

استهل وزير الخارجية اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على تجديد الثقة وتعيينه لولاية ثانية تبدأ في يونيو المقبل، مؤكداً تقدير مصر البالغ للدور الذي يضطلع به المجلس كأحد الأذرع الرئيسية لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وحرص مصر على الانخراط الفاعل لدعم مؤسسات جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها التكاملية.

وأوضح الوزير عبد العاطي رؤية مصر تجاه الدور الهام للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة المجلس، مشيراً إلى أنها تمثل منصات حيوية تجمع الكفاءات العربية لتبادل الخبرات وتحديث أدوات الإدارة والتسويق. وشدد على أن تفعيل دور هذه الاتحادات ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج العربي، ويمنح اقتصادات الدول الأعضاء ميزات تنافسية حقيقية تمكنها من الصمود والمنافسة في الأسواق العالمية.

كما شهد اللقاء استعراضاً لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة مشاريع التكامل الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة البينية وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وتطوير المشروعات المشتركة، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للمجلس، بصفتها دولة المقر، ولجهود المجلس في تفعيل مبادرات التعاون الاقتصادي المستقبلي بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

