الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

رنا عصمت

تُعد القهوة من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها لدعم صحة الكبد.

وقد أظهرت الدراسات أن شرب القهوة قد يساعد على حماية الكبد من الأمراض، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية مرتبطة بهذا العضو.

في يومها العالمي.. من أول من تناول القهوة في التاريخ؟

تناول القهوة قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بـ تليف الكبد (وهو تلف دائم في أنسجة الكبد) لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

كما قد يساهم شرب القهوة في تقليل خطر الإصابة بأحد أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية في تقليل التهاب الكبد وأمراضه المختلفة.

ووجد الباحثون أيضًا أن شرب القهوة يرتبط بـ انخفاض خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة. وتظهر الفوائد بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يتناولون ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا.

ويُعتقد أن هذه الفوائد تعود إلى قدرة القهوة على منع تراكم الدهون و الكولاجين في الكبد، وهما من أهم المؤشرات المرتبطة بأمراض الكبد.

كما تساعد القهوة على زيادة مستويات مضاد الأكسدة الجلوتاثيون (Glutathione) في الجسم، وهو من مضادات الأكسدة المهمة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تتكون طبيعيًا في الجسم وقد تسبب تلف الخلايا.

المصدرDailyMedicalinfo

