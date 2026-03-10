ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

تُعد القهوة من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها لدعم صحة الكبد.

وقد أظهرت الدراسات أن شرب القهوة قد يساعد على حماية الكبد من الأمراض، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية مرتبطة بهذا العضو.

تناول القهوة قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بـ تليف الكبد (وهو تلف دائم في أنسجة الكبد) لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

كما قد يساهم شرب القهوة في تقليل خطر الإصابة بأحد أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية في تقليل التهاب الكبد وأمراضه المختلفة.

ووجد الباحثون أيضًا أن شرب القهوة يرتبط بـ انخفاض خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة. وتظهر الفوائد بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يتناولون ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا.

ويُعتقد أن هذه الفوائد تعود إلى قدرة القهوة على منع تراكم الدهون و الكولاجين في الكبد، وهما من أهم المؤشرات المرتبطة بأمراض الكبد.

كما تساعد القهوة على زيادة مستويات مضاد الأكسدة الجلوتاثيون (Glutathione) في الجسم، وهو من مضادات الأكسدة المهمة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تتكون طبيعيًا في الجسم وقد تسبب تلف الخلايا.

المصدرDailyMedicalinfo