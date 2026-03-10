قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
فن وثقافة

عروض أفلام الأوسكار في العاصمة الأردنية عمان .. تفاصيل

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
محمد نبيل

تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عروض خاصة لعدد من أفلام عالمية مرشحة لجوائز الاوسكار بداية من يوم الجمعة المقبل.

من بين أبرز الأفلام المعروضه هو “صراط” للمخرج أوليفر لاكس، و “القيمة العاطفية” للمخرج واكيم تراير، وفيلم “مجرد حادث” للمخرج جعفر بَناهي.


صراط

أوليفر لاكس، 115 دقيقة، دراما/مغامرات، بالإسبانية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، إسبانيا، 2025.

يصل أب وابنه إلى حفلة صاخبة في أعماق الجبال جنوب المغرب. يبحث الأب عن ابنته مار، التي اختفت قبل أشهر في إحدى هذه الحفلات التي لا تنتهي. وسط فوضى الموسيقى الإلكترونية وشعور غريب بالحرية، يوزع الأب وابنه صورة مار مرارًا وتكرارًا على الجمهور. فيما يوشك الأمل على التلاشي، يواصلان البحث ويتبعان مجموعة من رواد الحفلات متجهين إلى حفلة أخيرة في الصحراء. وبينما يغامران في أعماق البرية الموحشة، تجبرهما الرحلة على مواجهة حدودهما. 

حصد الفيلم 29 جائزة، من بينها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2026. كما رُشِّح لأكثر من 100 جائزة، بما في ذلك جائزتي أفضل فيلم روائي أجنبي وأفضل صوت في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين، وجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2026.
 


القيمة العاطفية

واكيم تراير، 133 دقيقة، دراما، بالنرويجية والإنجليزية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، النرويج، 2025.
 

تجمع نورا وأغنيس علاقة معقدة بوالدهما غوستاف، الذي لطالما فضّل عمله على عائلته. والآن، بعد سنوات من الصمت، يعود فجأةً بابتسامة ساحرة، مثقلًا بأعباء عاطفية تراكمت على مدى نصف عمره. فسرعان ما تعود التفاعلات القديمة بين أفراد العائلة، ويتضح تدريجيًا أن الأب وابنتيه أكثر تشابهًا مما كانوا يتصورون، وربما لم يفت الأوان بعد لبداية جديدة.  

حصد الفيلم 61 جائزة، من بينها جائزة أفضل فيلم "غير ناطق بالإنجليزية" في حفل توزيع جوائز بافتا السينمائية لعام 2026. كما نال 293 ترشيحاً حول العالم، من بينها تسع ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم روائي أجنبي.
 

صراط فيلم صراط أفلام الأوسكار

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
مخبز
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
