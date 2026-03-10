ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار البنزين اليوم في مصر بعد قرار رسمي من وزارة البترول خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء ببدء رفع أسعار البنزين والبوتجاز والغاز الطبيعي، ضمن متابعة مستمرة لتطورات سوق الطاقة.

زيادة البنزين 3 جنيهات

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو 3 جنيهات اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

أسعار البنزين بعد الزيادة

وتصبح أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر.

- بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.

- سولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.



سعر أنبوبة البوتجاز بعد الزيادة

زيادة سعر انبوبة بوتاجاز من 225 جنيها إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كجم.

- زيادة سعر أنبوبة بوتاجاز من 450 جنيها إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم.

- غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيها للمتر.

سبب زيادة أسعار البزين

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .

تعزي الإنتاج المحلي

في ظل تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

ضمان إمدادات المنتجات البترولية

كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية والتكلفة، لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.