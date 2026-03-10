قبل العيد .. زيت الروزمارى لنمو شعرك وهذه طريقة استخدامه

تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام زيت الروزماري قد يساعد على تحفيز نمو الشعر بدرجة مماثلة لدواء المينوكسيديل، والذي يُستخدم لتحفيز إعادة نمو الشعر.

كما أن زيت الروزماري غالبًا لا يسبب حكة في فروة الرأس مثلما قد يحدث مع بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ولهذا يفضل بعض الأشخاص استخدامه كـ بديل طبيعي.

ولا تقتصر فوائده على تحفيز نمو الشعر فقط، إذ يمكن أن يساعد أيضًا على:

-تهدئة الالتهاب في فروة الرأس.

-تقليل قشرة الرأس.

كيف يُستخدم زيت الروزماري للشعر؟

-عند استخدام زيت الروزماري لتحفيز نمو الشعر، يجب التركيز على فروة الرأس وليس الشعر نفسه.

-يمكن تطبيق الزيت مرة واحدة يوميًا، وغالبًا ما يستغرق ظهور النتائج من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ولتحسين امتصاص الزيت:

دلّك فروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة حوالي 30 ثانية بعد كل مرة استخدام.

كم مدة ترك زيت الروزماري على الشعر؟

يمكن ترك الزيت على فروة الرأس، أو غسل الشعر بالشامبو بعد ساعتين من التطبيق.

انتبه؛

من المهم تخفيف زيت الروزماري قبل استعماله بزيت ناقل مصل زيت الخروع، وذلك لسببين رئيسيين:

-تجنب تهيج فروة الرأس.

-تقليل تبخر الزيت قبل أن يصل إلى فروة الرأس.

