قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق رحمه الله
الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق رحمه الله
عبد الرحمن محمد

تحيي وزارة الأوقاف اليوم ، ذكرى وفاة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف وأحد أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مثل هذا اليوم 10 مارس 2010م، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء.

وُلد الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي في 28 أكتوبر 1928م بقرية سليم بمحافظة سوهاج، ونشأ في بيت متدين فحفظ القرآن الكريم صغيرًا. 

التحق بمعهد الإسكندرية الديني عام 1944م، ثم تخرج في كلية أصول الدين عام 1958م، ونال درجة الدكتوراه في التفسير والحديث عام 1966م بتقدير ممتاز، لتبدأ مسيرته العلمية الحافلة بالتدريس والبحث وخدمة الدعوة.

بدأ فضيلته إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف عام 1960م، ثم أستاذًا للتفسير والحديث، وأُعير إلى الجامعة الإسلامية في ليبيا، ومن ثم إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث ترك أثرًا عميقًا بين طلاب العلم والعلماء.

وفي عام 1986م تولّى فضيلته منصب مفتي الديار المصرية، فصدرت عنه آلاف الفتاوى المعتدلة، ثم عُين شيخًا للأزهر الشريف عام 1996م، فقاد المؤسسة برؤية رشيدة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وشهد الأزهر في عهده نهضة علمية وفكرية بارزة.

عُرف الإمام الأكبر بفكره الوسطي المعتدل، وحرصه على معالجة القضايا المعاصرة بفقه متوازن، ودفاعه عن المرأة وحقوقها، ودعوته الدائمة إلى الحوار والاجتهاد المنضبط.

أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات بارزة مثل: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، ومعاملات البنوك وأحكامها الشرعية، إضافة إلى مؤلفات في الفقه والعقيدة والأخلاق.

انتقل فضيلة الإمام الأكبر إلى رحمة الله أثناء مشاركته في حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالمية بالرياض، ودُفن بالبقيع الشريف بالمدينة المنورة، بعد حياة حافلة بالعطاء ونشر سماحة الإسلام ووسطيته.

وتؤكد وزارة الأوقاف تقديرها البالغ لعطاء علماء الأزهر المستنيرين، داعية الله عز وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء عن جهده في خدمة الدين والوطن.

الأوقاف ذكرى وفاة اة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية

النفط العالمي

النفط العالمي يقلص خسائره ويعود إلى مستوى 90 دولاراً

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. كم وصل سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري اليوم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد