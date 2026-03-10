قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعة قتلى من فصيل عراقي مسلح في ضربة أمريكية شمالي العراق
ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟

الأهلي
الأهلي

تعرض الأهلي لضربة موجعة في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعدما سقط خارج أرضه أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة وهي خسارة أربكت حسابات القمة وأعادت خلط أوراق المنافسة قبل دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.

الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق مماثل عن المتصدر الزمالك الذي يملك فرصة توسيع الفارق عندما يواجه إنبي في مواجهة مرتقبة.

خسارة ثانية تربك الحسابات

تمثل الهزيمة أمام طلائع الجيش السقوط الثاني للأهلي في الدوري هذا الموسم بعد خسارته السابقة أمام بيراميدز وهو ما يزيد من تعقيد موقف الفريق الأحمر في صراع اللقب خاصة مع اقتراب المسابقة من مرحلة الحسم.

ورغم ذلك لا تزال حظوظ الأهلي قائمة في المنافسة خصوصاً أن البطولة ستدخل قريباً مرحلة جديدة يتم خلالها تقسيم الأندية إلى مجموعتين الأولى تضم سبعة فرق تتنافس على اللقب بينما تخوض بقية الأندية صراع البقاء.

وقد ضمنت ستة أندية بالفعل مقاعدها في مجموعة التتويج وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا وسموحة فيما تتنافس ثلاثة أندية على البطاقة السابعة والأخيرة وهي زد إف سي ووادي دجلة وإنبي.

سيناريوهات بقاء الأهلي في سباق اللقب

ورغم تعثره الأخير فإن الأهلي لا يزال قادراً على العودة بقوة إلى سباق التتويج حتى في حال تمكن الزمالك من الفوز على إنبي ورفع الفارق إلى ست نقاط.

السيناريو الأكثر وضوحاً بالنسبة للفريق الأحمر يتمثل في حسم مواجهته المباشرة أمام الزمالك خلال مرحلة التتويج وهو ما سيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط إلى جانب ضرورة تحقيق الفوز أيضاً على بيراميدز بما يضمن تقليص الفجوة مع المنافسين المباشرين.

كما سيحتاج الأهلي في هذه الحالة إلى تعثر الزمالك في مباراة أخرى على الأقل مقابل تحقيق الفريق الأحمر الفوز في بقية مبارياته خلال مرحلة الحسم.

فرص قد تصبح أسهل

المشهد قد يتغير بصورة كبيرة إذا تعثر الزمالك أمام إنبي في الجولة المقبلة إذ سيبقى الفارق ثلاث نقاط في حال خسارة الفريق الأبيض أو أربع نقاط إذا انتهت المباراة بالتعادل.

وفي كلتا الحالتين سيكون الطريق أكثر توازناً أمام الأهلي إذ يصبح الفوز في مباريات مرحلة التتويج العامل الحاسم مع احتمال اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد الترتيب النهائي في حال تساوي النقاط.

سباق مفتوح حتى النهاية

المؤشرات الحالية توحي بأن لقب الدوري هذا الموسم سيظل معلقاً حتى الجولات الأخيرة في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة وتعدد المواجهات المباشرة بينها خلال مرحلة التتويج.

وبينما تبدو خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش ضربة مؤلمة في توقيت حساس فإنها في الوقت ذاته قد تكون الشرارة التي تعيد إشعال صراع اللقب وتجعل الجولات المقبلة أكثر إثارة وتعقيداً في واحدة من أكثر نسخ الدوري تقلباً في السنوات الأخيرة.

الأهلي لقب الدوري الممتاز الدوري طلائع الجيش الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

صندوق الادمان

سفيرنا بالنمسا يشيد بتجربة مصر فى تنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات

الدكتور ضياء العوضي

الأطباء تشطب ضياء العوضي من سجلاتها وتسقط عضويته

صندوق الادمان

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة في فيينا

بالصور

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد