تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
رياضة

خالد الغندور ينتقد أداء النادي الأهلي: الفلوس مش كل حاجة

خالد الغندور
خالد الغندور
منار نور

انتقد الإعلامي خالد الغندور أداء النادي الأهلي أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”:
«الفلوس مش كل حاجة يا نوال.. الفلوس مش كل حاجة يا أحمد. الجملتين دول كتير سمعناهم في كلاسيكيات السينما المصرية من أيام الأبيض والأسود».


وأضاف: «مع كل الاحترام لجمهور الأهلي الكبير اللي مالوش ذنب، الجملتين دول ينطبقوا على النادي الأهلي».

وتابع: «تحس إنك محتاج تقولهم لمجلس إدارة النادي الأهلي: هو فاضل إيه بعد ما النادي اشترى إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف.. كأنك جايب منتخب مصر».

وأوضح أن الفريق يضم أيضًا أسماء كبيرة مثل أليو ديانج وحسين الشحات ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، ورغم ذلك «الأداء بدون روح أو فنيات وكأن مفيش مدير فني».

وأشار إلى أن ما يحدث غير منطقي لفريق يملك كل هذه الإمكانيات، قائلاً: «هل معقولة فريق بالمليارات يبقى بالمستوى الهزيل ده؟».

كما قارن الغندور بين وضع الأهلي ومنافسه التقليدي نادي الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك رغم أزماته المالية وإيقاف القيد وبيع عدد من نجومه، يتصدر الدوري بأداء قتالي.

وانتقد أيضًا بعض الصفقات الدفاعية، مشيرًا إلى أن الأهلي فرّط في رامي ربيعة، بينما تعاقد مع مدافعين أقل مستوى، إلى جانب وجود لاعبين خارج الحسابات مثل أشرف داري.

واختتم الغندور حديثه بتوجيه تساؤلين لمجلس إدارة الأهلي:
الأول: «إزاي فريق بالمليارات يقدم المستوى الهزيل ده؟».

والثاني: «مين المسئول عن الصفقات الجديدة الغريبة جدًا؟»، مؤكدًا أن «الفلوس ممكن تشتري نجوم، لكن روح الفانلة الحمرا لا تُشترى بالمال».

