مدير تعليم البحر الأحمر يشارك طلاب “محمد فريد الإعدادية” طابور الصباح

في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بمتابعة انتظام العملية التعليمية ميدانيًا وتعزيز الانضباط داخل المدارس، أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر جولة تفقدية بمدرسة محمد فريد الإعدادية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، لمتابعة سير اليوم الدراسي والاطمئنان على مستوى الأداء التعليمي.

واستهل مدير المديرية زيارته بالمشاركة في طابور الصباح وسط أجواء يسودها الانضباط والحماس، حيث اصطف الطلاب والمعلمون لتحية العلم وترديد النشيد الوطني، في مشهد يعكس روح الانتماء والالتزام داخل المدرسة. وأشاد مصطفى عبده بفقرات الإذاعة المدرسية التي جاءت منظمة ومتميزة، مؤكدًا أن الإذاعة المدرسية تعد من أهم المنصات التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية ثقته بنفسه وتعزيز مهاراته في التعبير والحوار.

وأكد مدير تعليم البحر الأحمر أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لرؤية محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، الذي يولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا ويحرص على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وعقب طابور الصباح، أجرى مدير المديرية جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، رافقه خلالها الأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، و علاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية، ومحمد منجد علي مدير المدرسة، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية.

وخلال تفقده للفصول، حرص مدير المديرية على التحاور مع الطلاب في أجواء اتسمت بالروح الأبوية، حيث جلس بينهم واستمع إلى آرائهم حول المناهج الدراسية ومستوى الاستيعاب، كما ناقشهم فيما تم إنجازه من المقررات الدراسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المعامل والوسائل التعليمية المتاحة داخل المدارس، بما يسهم في الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي وترسيخ المفاهيم العلمية لدى الطلاب.

وفي ختام الزيارة، أشاد مدير تعليم البحر الأحمر بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة والمعلمين في تحقيق الانضباط وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد أهم أدوات تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم داخل مدارس المحافظة.

كما أكد مصطفى عبده أن باب المديرية مفتوح دائمًا لدعم أي مبادرة تعليمية تسهم في خدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.

واختتم مدير تعليم البحر الأحمر تصريحاته قائلاً:

"نحن لا نتابع فقط لرصد الأداء، بل نحرص على أن نكون شركاء لطلابنا في طموحاتهم، وداعمين لمعلمينا في أداء رسالتهم السامية لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل."