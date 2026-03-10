قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب

وزير الخارجية
وزير الخارجية
منار عبد العظيم

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الكاملة للمصريين المقيمين والعالقين في الدول المتأثرة بالأزمات الحالية. 

وقال عبد العاطي: “نحن نتابع الأوضاع بشكل يومي ونؤكد أن المصريين العالقين بخير، رغم تعرض البعض لإصابات طفيفة تم علاجها وخروجهم بسلام”.

وأضاف: "نحن ممتنون للدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بتوفير تأشيرات مؤقتة للمصريين العالقين، وذلك حتى يتم إعادتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت".

 كما أشار إلى أن السفراء المصريين في الدول المعنية يتواصلون بشكل دائم مع العالقين، تحت توجيه الحكومة المصرية المباشر، لضمان سلامتهم.

وتابع الوزير قائلاً: "بالنسبة للمصريين المقيمين في دول الخليج، نحن على تواصل مستمر مع السلطات المحلية، والحمد لله الوضع هناك جيد".

 وأوضح عبد العاطي أن الحكومة تعمل على مواصلة التعاون مع الدول المعنية من أجل وقف الحرب في أسرع وقت، لأن تداعياتها السلبية تؤثر على الجميع. 

ودعا إلى ضرورة تحكيم العقل والدبلوماسية لإنهاء النزاع في أقرب وقت.

الجهود المصرية الدولية:

وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة المصرية، أكد عبد العاطي أن وزارة الخارجية تتفاعل مع جميع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين في الخارج، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير جميع وسائل الرعاية والمساعدة للمصريين العالقين.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي المصريين العالقين

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمواجهة العنف الإلكتروني وختان الإناث

قومي المرأة ينظم ورشة عمل لمواجهة العنف الإلكتروني وختان الإناث

المستشارة أمل عمار

المستشارة أمل عمار: مصر تحقق تقدمًا غير مسبوق في دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

درجة الحرارة تصل لـ 2 بهذه المناطق | تفاصيل

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

