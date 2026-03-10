وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الكاملة للمصريين المقيمين والعالقين في الدول المتأثرة بالأزمات الحالية.

وقال عبد العاطي: “نحن نتابع الأوضاع بشكل يومي ونؤكد أن المصريين العالقين بخير، رغم تعرض البعض لإصابات طفيفة تم علاجها وخروجهم بسلام”.

وأضاف: "نحن ممتنون للدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بتوفير تأشيرات مؤقتة للمصريين العالقين، وذلك حتى يتم إعادتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت".

كما أشار إلى أن السفراء المصريين في الدول المعنية يتواصلون بشكل دائم مع العالقين، تحت توجيه الحكومة المصرية المباشر، لضمان سلامتهم.

وتابع الوزير قائلاً: "بالنسبة للمصريين المقيمين في دول الخليج، نحن على تواصل مستمر مع السلطات المحلية، والحمد لله الوضع هناك جيد".

وأوضح عبد العاطي أن الحكومة تعمل على مواصلة التعاون مع الدول المعنية من أجل وقف الحرب في أسرع وقت، لأن تداعياتها السلبية تؤثر على الجميع.

ودعا إلى ضرورة تحكيم العقل والدبلوماسية لإنهاء النزاع في أقرب وقت.

الجهود المصرية الدولية:

وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة المصرية، أكد عبد العاطي أن وزارة الخارجية تتفاعل مع جميع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين في الخارج، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير جميع وسائل الرعاية والمساعدة للمصريين العالقين.