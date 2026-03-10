مدرب إنبي يكشف حقيقة إبلاغهم بضرورة الخسارة من الزمالك

أكد أحمد فتحي المدرب العام لفريق كرة القدم بنادي إنبي، إنه من الواجب معرفة طموحات أي نادٍ، لمعرفة كيفية تسيير الأمور.

وقال فتحي، خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة أون سبورت: "من الحاجات اللي درستها في مجال التدريب، إنك تشوف النادي عايز إيه وإيه هي طموحاته".

وتابع: "ممكن ناخد بطولة أه، ولكن كبطولة الدوري الوضع ممكن يكون صعب شوية".

وأشار: "قبل ما أمسك دايما عاوز أكسب وليه ما أخدش بطولة؟ عندك كواليتي كويس وعندك جهاز فني محترم.. إحنا عاوزين نكسب الزمالك وعاوزين نخش مرحلة السبعة الأوائل".

وختم: "الناس بتقول : اتبلغنا بضرورة الخسارة من الزمالك؟ طبعا لأ، إحنا عاوزين نكسب، والتعادل والخسارة يسبب زعل لنا".

ساعات تفصلنا عن ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري، وتعد مباراة الزمالك وإنبي مفصلية في تحديد هوية البطل للنسخة الجارية.

ويسعى الزمالك لاستغلال هدية الأهلي بالسقوط أمام طلائع الجيش أمس ، بنتيجة هدفين مقابل هدف ليوسع فارق النقاط.

ويأمل الزمالك ، مواصلة صدارة جدول الترتيب وسط ملاحقة ضارية من بيراميدز صاحب المركز الثاني ، الذي انفرد به مستغلا هدية خسارة الأهلي.