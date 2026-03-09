أيمن الشريعي يتحدث عن مواجهة إنبي والزمالك.. كهربا يصنع الفارق

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه مع الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

لا مكافآت خاصة لمواجهة الزمالك

وأكد الشريعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة ON Sport أن إدارة النادي لم ترصد أي مكافآت خاصة للاعبي إنبي في حال الفوز على الزمالك.

وأوضح أن لاعبي الفريق يتعاملون مع جميع المباريات بنفس الجدية والتركيز، خاصة عند مواجهة الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك، حيث يحرص اللاعبون دائمًا على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب دون الحاجة إلى حوافز إضافية.

تحقيق أهداف إنبي هذا الموسم

وأشار رئيس إنبي إلى أن ناديه نجح بالفعل في تحقيق الهدف الذي تم وضعه قبل بداية الموسم.

وأوضح أن طموحه كان يتمثل في التواجد ضمن المراكز المتقدمة، وتحديدًا احتلال المركز الثامن في جدول الترتيب، مع تصدر المجموعة الثانية، وهو ما يعتبره مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الفريق وتطور مستواه خلال الموسم الحالي.

التركيز على تطوير اللاعبين

وأضاف الشريعي أن أحد أهم أهداف نادي إنبي هو تطوير اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة بشكل مستمر. وأكد أن الجهاز الفني يعمل على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما يساعد على اكتساب الخبرات وصناعة جيل جديد قادر على تمثيل النادي بشكل مميز في المستقبل.

الإشادة بدور محمود كهربا

وفي ختام تصريحاته، أشاد الشريعي بقدرات اللاعب محمود كهربا، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويملك خبرات كبيرة تمكنه من صناعة الفارق في المباريات الكبرى، بما في ذلك مواجهة الزمالك المقبلة. كما أشار إلى أن كهربا لا يقتصر دوره على الأداء داخل الملعب فقط، بل يمتد أيضًا إلى غرفة الملابس، حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم زملائه وتحفيزهم قبل وأثناء المباريات.