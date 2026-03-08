الونش يؤدى تدريبات تأهيلية فى مران الزمالك استعداداً لـ إنبي

أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني "الونش" من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري