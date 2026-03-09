قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الزوجة الضحية بالغربية
الزوجة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

لحظات من البكاء والانهيار من الدموع خيمت علي وجوه الزوجه المكلومة “نجلاء “ صاحبة الأربعين عاما والناجية من واقعة الفتك علي يد زوجها بشوارع قرية اخناواي بعدما تعرضت للضرب والاعتداء بواسطة ”سكين مطبخ كبير ”.

تفاصيل الواقعة 


"الحمد لله ربنا نجاني وحسبنا الله ونعم الوكيل زوجي وابني حاولوا يخلصوا عليا بسبب خلافات أسرية وأنا سبت بيتي غضبانة بسبب كثرة اعتداءه المتكرر بالضرب ليا داخل عش الزوجية " بتلك الكلمات أعربت الزوجه الضحية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي.

وأضافت:"طاردني ابو عيالي وهددني بنشر صور ليا وابتزازي بعرضها علي صفحات السوشيال ميديا " .


كما ناشدت الزوجة  والدموع لا تفارق عيناها بقولها "عاوزه حقي بالقانون وربنا كتب ليا عمر جديد الحمد لله ولن أقبل اي تدخلات خارجية للصلح مع ابني " .

مناشدة بالقصاص 


في ذات السياق، قرر قاض المعارضات بمحكمة مركز طنطا تجديد حبس الزوج المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة اعتداء زوج علي زوجته بواسطة أداة حادة "شوم وسكين" في نهار شهر رمضان المبارك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


كما وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

تحرك أمني عاجل 

وكان ضباط الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بواسطة أداة حادة "شومه" بشوارع قرية اخناواي بمركز طنطا بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء علي سيدة تدعي "نجلاء نجم " في نهاية العقد الثالث من عمرها علي يد زوجها يدعي "إيهاب نجم" إثر خلافات أسرية بنطاق قرية اخناواي بنطاق دائرة المركز.

فريق بحث جنائي 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


وتبين من التحريات الأمنية التي اجراها الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا تعرض الزوجه للجروح قطعية و سطحية علي يد زوجها بسبب خلافات أسرية و هروبه .

طلبات بالقصاص 


كما ناشدت أسرة الزوجة الضحية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحقيق القصاص العادل لما ارتكبه في حق ابنتهم وتعريض حياتهم للخطر الموت .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس المتهم 15 يوم الزوج نجاة زوجه قرية اخناواي طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد