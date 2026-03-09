هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

لحظات من البكاء والانهيار من الدموع خيمت علي وجوه الزوجه المكلومة “نجلاء “ صاحبة الأربعين عاما والناجية من واقعة الفتك علي يد زوجها بشوارع قرية اخناواي بعدما تعرضت للضرب والاعتداء بواسطة ”سكين مطبخ كبير ”.

تفاصيل الواقعة



"الحمد لله ربنا نجاني وحسبنا الله ونعم الوكيل زوجي وابني حاولوا يخلصوا عليا بسبب خلافات أسرية وأنا سبت بيتي غضبانة بسبب كثرة اعتداءه المتكرر بالضرب ليا داخل عش الزوجية " بتلك الكلمات أعربت الزوجه الضحية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي.

وأضافت:"طاردني ابو عيالي وهددني بنشر صور ليا وابتزازي بعرضها علي صفحات السوشيال ميديا " .



كما ناشدت الزوجة والدموع لا تفارق عيناها بقولها "عاوزه حقي بالقانون وربنا كتب ليا عمر جديد الحمد لله ولن أقبل اي تدخلات خارجية للصلح مع ابني " .

مناشدة بالقصاص



في ذات السياق، قرر قاض المعارضات بمحكمة مركز طنطا تجديد حبس الزوج المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة اعتداء زوج علي زوجته بواسطة أداة حادة "شوم وسكين" في نهار شهر رمضان المبارك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



كما وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

تحرك أمني عاجل

وكان ضباط الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بواسطة أداة حادة "شومه" بشوارع قرية اخناواي بمركز طنطا بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء علي سيدة تدعي "نجلاء نجم " في نهاية العقد الثالث من عمرها علي يد زوجها يدعي "إيهاب نجم" إثر خلافات أسرية بنطاق قرية اخناواي بنطاق دائرة المركز.

فريق بحث جنائي

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وتبين من التحريات الأمنية التي اجراها الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا تعرض الزوجه للجروح قطعية و سطحية علي يد زوجها بسبب خلافات أسرية و هروبه .

طلبات بالقصاص



كما ناشدت أسرة الزوجة الضحية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحقيق القصاص العادل لما ارتكبه في حق ابنتهم وتعريض حياتهم للخطر الموت .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.