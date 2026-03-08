بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بنطاق محافظة الغربية منذ قليل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب اتوبيس وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة بطريق الزراعي بنطاق دائرة المركز.

تحرك المسئولين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام.

سقوط الضحايا والمصابين



وأفاد مصدر طبي أن أسماء ضحايا الحادث كل من محمد عصام السائق" توفى " بينما المصابين هدي مسعد محمد ومرام مصطفي بصل وايمان فريد فاروق وسلمي محمد زكريا وحبيبة محمد الفخراني وجني محمد فوزي وامنة أسامة وريم محمد حسام الدين ونورهان جمال وامنة أسامة ومهاب احمد سمير وحبيبة سامح جمعة كما تم نقلهم جميعا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.