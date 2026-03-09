وصل لرقم قياسي.. ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً بأكثر من 25%

شهدت أسعار النفط زيادة اليوم بأكثر من 25% لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، وذلك بعد تخفيض بعض المنتجين الإمدادات بعد التوتر الذي حدث بسبب اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

أسعار النفط عالمياً



زادت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27% لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل ، وبذلك تحقق ​أكبر قفزة على الإطلاق في تاريخها في يوم واحد .

وبالتبعيّة زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25.72 دولار أو 28.3% لتصل إلى 116.62 ​دولار، وقفز خام غرب تكساس الوسيط 31.4 % ليسجل أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولار ⁠للبرميل ، وارتفع خام برنت بنسبة 29 %إلى 119.50 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

جدير بالذكر أن سعر ​خام برنت قد ارتفع بنسبة 27% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 % في الأسبوع الماضي.

وتستمر حالة التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من ‌خُمس إمدادات النفط العالمية وقد أدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.