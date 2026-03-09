ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط بلطجي متهم في واقعة الاعتداء علي عجوز مسن عقب عودته من صلاة الفجر في نهار شهر رمضان بالأيدي والشوم بمنطقة شارع العباسي الجديد بمدينة المحلة الكبرى.

توجيهات عاجله

وجاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك للواقعة الاعتداء في حق العجوز المسن ورصد أحدي الكاميرات إحدى ملابسات الواقعة وسط استغاثات أسرة الضحية للجهات التحقيق بسرعه التحرك وضبط الجاني مرتكب الواقعة.

ضبط المتهم

الجدير بالذكر أن مدير المباحث الجنائية أوصي بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة ولفيف من معاونيهما لتحديد هوية مرتكب الواقعة حتي ضبطه لعرضه على جهات التحقيق.

ردع جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.