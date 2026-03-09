حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الرقابة على الحركة المرورية بنطاق المحافظة ومتابعة إلتزام قائدي سيارات السرفيس والملاكي بالقواعد المنظمة للسير والتأكد من سريان رخصتي القيادة والتسيير بما يُساهم في تحقيق الإنضباط بالشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار نفذت إدارة مرور الشرقية برئاسة العميد تامر مباشر مدير الإدارة حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي شملت ( الزقازيق - الحسينية - كفر صقر - بلبيس - العاشر من رمضان- ديرب نجم ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالقواعد المرورية وإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.