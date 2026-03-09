اعتقالات بالقدس وإغلاق مداخل قرى بقلقيلية وتشييع جثمان الصحفية آمال شمالي في النصيرات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين ثلاثة مواطنين بينهم فتى من مدينة القدس المحتلة.

وأشارت محافظة القدس،في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين لم تُعرف هويتاهما بعد، خلال اقتحامها بلدة الطور وسط القدس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى رضا محمد جعفر خلال مداهمتها بناية سكنية ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

كما عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، كما تواصل إغلاق مداخل قرى كفر لاقف، وأماتين، والفندق بالبوابة الحديدية منذ عشرة أيام، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين واضطرارهم إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

أما في قطاع غزة .. شيع المواطنون جثمان الصحفية آمال شمالي التي استشهدت في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.