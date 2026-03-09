ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش

يحل ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ضيفًا بحلقة اليوم من برنامج «رامز ليفل الوحش»، حيث من المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من المواقف الساخرة والمقالب الكوميدية التي تثير إعجاب الجمهور.

وكشفت الصفحة الرسمية لبرنامج «رامز ليفل الوحش» عن ضيف حلقة اليوم وهو ياسر إبراهيم، حيث كتبت: «حلقة مختلفة من رامز ليفل الوحش، حلقة جديدة وضحية جديدة».

ويُعد برنامج رامز ليفل الوحش أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.