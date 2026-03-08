رامز جلال مستقبلا شيماء سيف: الرجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة

قال الفنان رامز جلال خلال تقديم برنامج رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم: “الرجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة ضيفتي حاولت كل المحاولات إنها تخس ومعرفتش وقررت أعمل اللي عليا وقولت مش هتخس غير على إيدي”.

وسخر الفنان رامز جلال خلال تقديمه الفنانة شيماء سيف؛ قائلا: “معندهاش بيت كارتر طلقها ورماها في الشارع”.

رد غريب على فقرة الوزن

وأثارت الفنانة شيماء سيف الجدل برد غريب على فقرة الوزن ببرنامج رامز ليفل الوحش؛ حيث قالت: "والله العظيم لو اتشقلبتوا ما هطلع على ميزان أبدا".

واستهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم بكلمات مثيرة عن الفنانة شيماء سيف؛ حيث قال: "الموديل اللي معانا حاولت كل المحاولات علشان تخس قررت اعمل اللي عليا قولت دي مش هتخس غير على أديا".

ضحية برنامج رامز ليفل الوحش

وحلت الفنانة شيماء سيف ضحية اليوم في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر.

ويُعد برنامج رامز ليفل الوحش أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.